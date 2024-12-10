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Suriyeli Mülteciler Sınır Dışı Edilecek: Avrupa Ülkelerinden Peş Peşe Suriyeli Mülteci Kararı

Suriyeli Mülteciler Sınır Dışı Edilecek: Avrupa Ülkelerinden Peş Peşe Suriyeli Mülteci Kararı

Avrupa Birliği
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.12.2024 - 09:14

Suriye’de muhaliflerin başkent Şam’ı ele geçirmesi ve Beşar Esad’ın devrilmesi sonrasında Avrupa’da birçok ülke Suriye vatandaşlarının yaptığı mülteci başvurularını durdurmaya karar verdi. Suriye vatandaşları için en kötü haber ise Avusturya’dan geldi. Avusturya, Suriyeli mültecileri sınır dışı etmeyi planladığını duyurdu. Türkiye’de yaşayan birçok Suriyeli göçmenin de ülkesine dönmek için hazırlık yaptığı iddia edilmişti.

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Suriye’de yıllardır süren iç savaş, hafta sonu muhaliflerin Şam’ı ele geçirmesi ve Esad’ın devrilmesiyle sona ermişti.

Suriye’de yıllardır süren iç savaş, hafta sonu muhaliflerin Şam’ı ele geçirmesi ve Esad’ın devrilmesiyle sona ermişti.

NTV’de yer alan habere göre, Suriye’de yaşanan son gelişme sonrasında Avrupa’da birçok ülke Suriye vatandaşlarının iltica başvurularını durdurdu.

NTV’de yer alan habere göre, Suriye’de yaşanan son gelişme sonrasında Avrupa’da birçok ülke Suriye vatandaşlarının iltica başvurularını durdurdu.

Kaynak

Almanya, Fransa, Avusturya, Yunanistan, İsveç, Finlandiya, Danimarka, Norveç ve Hollanda gibi Avrupa Birliği ülkeleri ve İngiltere, Suriyeli sığınmacı başvurularını askıya almaya karar verdi.

Almanya, Fransa, Avusturya, Yunanistan, İsveç, Finlandiya, Danimarka, Norveç ve Hollanda gibi Avrupa Birliği ülkeleri ve İngiltere, Suriyeli sığınmacı başvurularını askıya almaya karar verdi.

Suriye vatandaşları için en kötü haber ise Avusturya’dan geldi.

Suriye vatandaşları için en kötü haber ise Avusturya’dan geldi.

Avusturya hükümetinden yetkililer, Suriyeli mültecileri sınır dışı ederek ülkelerine göndermeyi planladığını duyurdu.

Avusturya hükümetinden yetkililer, Suriyeli mültecileri sınır dışı ederek ülkelerine göndermeyi planladığını duyurdu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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