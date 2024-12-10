Suriyeli Mülteciler Sınır Dışı Edilecek: Avrupa Ülkelerinden Peş Peşe Suriyeli Mülteci Kararı

Suriye’de muhaliflerin başkent Şam’ı ele geçirmesi ve Beşar Esad’ın devrilmesi sonrasında Avrupa’da birçok ülke Suriye vatandaşlarının yaptığı mülteci başvurularını durdurmaya karar verdi. Suriye vatandaşları için en kötü haber ise Avusturya’dan geldi. Avusturya, Suriyeli mültecileri sınır dışı etmeyi planladığını duyurdu. Türkiye’de yaşayan birçok Suriyeli göçmenin de ülkesine dönmek için hazırlık yaptığı iddia edilmişti.