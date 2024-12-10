İsrail, Suriye’yi İşgal mi Edecek? İsrail Ordusu Şam’ın 25 Kilometre Uzağına Kadar Geldi
İsrail, Suriye’yi İşgal mi Edecek? İsrail Ordusu Şam’ın 25 Kilometre Uzağına Kadar Geldi
Suriye’de hafta sonu HTŞ öncülüğündeki silahlı grupların yönetimi ele geçirmesinden sonra İsrail’in de Suriye’ye yönelik saldırısı başladı. İsrail askerleri, 1973 yılından sonra ilk kez Suriye topraklarına girdi. Suriye sınırında bulunan Golan Tepeleri’ni tamamen işgal eden İsrail, başta Şam’da olmak üzere ülkede bulunan birçok stratejik tesisi de bombaladı. Reuters, İsrail ordusunun Şam sınırına 25 kilometre mesafeye kadar yaklaştığını açıkladı.
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Beşar Esad’ın ülkeyi terk etmesi sonrasında Suriye Başbakanı Muhammed El Celali, yönetimi geçici hükümetin başbakanı olarak atanan Muhammed El Beşir’e devretmişti.
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Suriye’de yaşananları fırsat bilen İsrail ise resmen ülkeyi işgale başladı.
İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), İsrail’in kısa sürede Suriye’de 250 hava saldırısı düzenlediğini ve havaalanları, depolar, uçak filoları, radarlar, askeri sinyal istasyonları, silah ve mühimmat depoları, bilimsel araştırma merkezleri, hava savunma sistemleri, bir hava savunma tesisi ve ülkenin kuzeybatısındaki Lazkiye limanında bulunan savaş gemilerinin de bulunduğu “Suriye'deki en önemli askeri tesisleri imha ettiğini” duyurdu.
Son olarak ise haber ajansı Reuters, İsrail Ordusu’na bağlı birliklerin Şam’a 25 kilometre mesafeye kadar yaklaştığını açıkladı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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