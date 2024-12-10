İsrail, Suriye’yi İşgal mi Edecek? İsrail Ordusu Şam’ın 25 Kilometre Uzağına Kadar Geldi

Suriye’de hafta sonu HTŞ öncülüğündeki silahlı grupların yönetimi ele geçirmesinden sonra İsrail’in de Suriye’ye yönelik saldırısı başladı. İsrail askerleri, 1973 yılından sonra ilk kez Suriye topraklarına girdi. Suriye sınırında bulunan Golan Tepeleri’ni tamamen işgal eden İsrail, başta Şam’da olmak üzere ülkede bulunan birçok stratejik tesisi de bombaladı. Reuters, İsrail ordusunun Şam sınırına 25 kilometre mesafeye kadar yaklaştığını açıkladı.