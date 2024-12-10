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Melih Gökçek’in Paylaştığı "Esad’ın Kuzeni" Haberi Yalan Çıktı: Video Suriye’de Bile Çekilmemiş!

Melih Gökçek’in Paylaştığı "Esad’ın Kuzeni" Haberi Yalan Çıktı: Video Suriye’de Bile Çekilmemiş!

Melih Gökçek
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.12.2024 - 11:57

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, muhaliflerin Suriye’de yönetimi ele geçirmesi sonrasında ülkeden kaçan Beşar Esad’ın kuzeni Süleyman Hilal Esad’ın idam edildiğini paylaştı. Bazı medya mecralarında da haber olan korkunç görüntülerin gerçek olmadığı ortaya çıktı. Türkmen Ajans isimli siteden gazeteci Hüseyin Bozan, görüntülerin Suriye’de bile çekilmediğini söyledi.

Kaynak: Mynet

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Melih Gökçek’in iddiasına göre Esad’ın kuzeni olan Süleyman Hilal Esad, Lazkiye’de yakalanmış ve vinç vasıtasıyla idam edilmişti.

Melih Gökçek’in iddiasına göre Esad’ın kuzeni olan Süleyman Hilal Esad, Lazkiye’de yakalanmış ve vinç vasıtasıyla idam edilmişti.

Gökçek’in, korkunç görüntülerin yer aldığı videoyu paylaşması sonrasında bazı medya mecraları da videoyu yayınlanmıştı. Eski ABB Başkanı sonrasında paylaşımını sildi.

Gökçek’in, korkunç görüntülerin yer aldığı videoyu paylaşması sonrasında bazı medya mecraları da videoyu yayınlanmıştı. Eski ABB Başkanı sonrasında paylaşımını sildi.

Mynet’in aktardığına göre, Türkmen Ajans isimli siteden gazeteci Hüseyin Bozan görüntülerin gerçek olmadığını, adı geçen Esad’ın kuzeninin silahla vurularak öldürülmüş olarak bulunduğunu söyledi.

Mynet’in aktardığına göre, Türkmen Ajans isimli siteden gazeteci Hüseyin Bozan görüntülerin gerçek olmadığını, adı geçen Esad’ın kuzeninin silahla vurularak öldürülmüş olarak bulunduğunu söyledi.
twitter.com

Bozan ayrıca görüntülerin Suriye’de bile çekilmediğini söyledi. Korkunç idamın, İran’da yaşandığı tahmin ediliyor.

Bozan ayrıca görüntülerin Suriye’de bile çekilmediğini söyledi. Korkunç idamın, İran’da yaşandığı tahmin ediliyor.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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hala şu teletabi'yi insan yerine koyup haber yapıyonuz, o da insan sanıyo kendini. oğlum oyuncak lan bu herif, gidin pikaçuyu haber yapın en azından daha sev... Devamını Gör

c.ysfalbs

bunun hesabı gerçek mi yosa troll hesap mı makara yapmak dalga geçmek için birisi mi kullanıyor ismini acaba 🤣 jelibon falan harbiden cidden söyledi dimi bu ... Devamını Gör