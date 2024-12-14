Sednaya’dan Önceki Durak: Kalabalık Meydanın Hemen Yanında İşkence Yapmışlar
Sednaya’dan Önceki Durak: Kalabalık Meydanın Hemen Yanında İşkence Yapmışlar
Suriye’de yıllardır süren Baas rejiminin yıkılması ve Beşar Esad’ın ülkeden kaçmasıyla birlikte ülkede yapılan korkunç işkenceler de ortaya çıkmıştı. Başkent Şam’ın yakınlarında bulunan Sednaya Hapishanesi’nde yaşananlar tüm dünyada gündem olmuştu. BBC, Esad yönetiminin yeni bir işkence merkezini daha ortaya çıkardı. Şam’ın kalabalık bölgelerinden olan Kafr Sousa mahallesinde bulunan devlet binasında da Esad karşıtlarına aylarca işkence yapılmış.
Kaynak: BBC Türkçe
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Suriye’de yaklaşık 13 yıldır süren iç savaşın en karanlık yerlerinden biri de Sednaya Hapishanesi olmuştu. Cezaevinde binlerce mahkum işkence görmüş ve ölümle birlikte iç içe yaşamıştı.
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BBC Türkçe’nin aktardığına göre, muhabir Feras Kilani Esad yönetiminin yeni bir işkence merkezini keşfetti. Esad’a bağlı istihbarat görevlileri, Şam’da bulunan devlet binasının altında da mahkumlara aylarca işkence yapmış.
Suriye Devlet Güvenlik birimi karargahının bodrum katında her biri çelik kapılarla sıra sıra bir sürü hücre olduğu belirlendi. Herhangi bir ışık kaynağı olmayan hücrelerde mahkumlar aylarca tutulup, Sednaya’ya gönderilmeden acımasız işkencelerden geçmiş.
İşkencenin yapıldığı yerde her gün binlerce Suriye vatandaşının geçtiği kalabalık meydanın bulunduğu da dikkat çekti.
Bağımsız gözlem grubu Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) 2011'de Esad'a karşı başlayan isyandan geçen Temmuz ayına kadarki sürede ülkenin hapishanelerindeki 15.102 işkence sonucu ölümü kayıtlara geçirdi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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