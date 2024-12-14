Sednaya’dan Önceki Durak: Kalabalık Meydanın Hemen Yanında İşkence Yapmışlar

Suriye’de yıllardır süren Baas rejiminin yıkılması ve Beşar Esad’ın ülkeden kaçmasıyla birlikte ülkede yapılan korkunç işkenceler de ortaya çıkmıştı. Başkent Şam’ın yakınlarında bulunan Sednaya Hapishanesi’nde yaşananlar tüm dünyada gündem olmuştu. BBC, Esad yönetiminin yeni bir işkence merkezini daha ortaya çıkardı. Şam’ın kalabalık bölgelerinden olan Kafr Sousa mahallesinde bulunan devlet binasında da Esad karşıtlarına aylarca işkence yapılmış.

Kaynak: BBC Türkçe