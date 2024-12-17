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Halk TV Muhabiri Suriyelilere Dönmeme Nedenlerini Sordu

Halk TV Muhabiri Suriyelilere Dönmeme Nedenlerini Sordu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
17.12.2024 - 17:45

HTŞ öncülüğündeki muhalif grupların İdlib'den Şam'a yaptıkları harekat 60 yıllık Baas rejimi ve 53 yıllık Esad ailesi iktidarını sona erdirdi. Yönetimin muhaliflere geçmesi ülkemizde bulunan ve Esad muhalifi olduğu bilinen Suriyeli sığınmacıların akıbeti hakkında soru işaretlerine neden oldu. Halk TV muhabiri Gamze Altunay ise sınır kapısında sığınmacılarla konuştu.

via: Gamze Altunay

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Suriyeli sığınmacıların rejimin düşmesiyle akın akın dönmesi iktidar çevrelerince dile getiriliyordu.

Suriyeli sığınmacıların rejimin düşmesiyle akın akın dönmesi iktidar çevrelerince dile getiriliyordu.

Altunay'ın aktardığına göre geri dönüşün yavaş olmasının nedenlerinin başında 13 yıllık oturmuş bir güven, belirsizlik ve çocukların eğitimi gibi nedenler var.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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