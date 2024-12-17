Erdoğan ''Evlenin'' Dedi, Gençler ''Nasıl?'' Diyor: Çeyiz, Düğün, Kira Derken Maliyet 1 Milyon TL!
Erdoğan ''Evlenin'' Dedi, Gençler ''Nasıl?'' Diyor: Çeyiz, Düğün, Kira Derken Maliyet 1 Milyon TL!
Artan yaşam maliyetleri gençlerin evlilik planlarını alt üst etti. Ortalama bir düğün ve ev kurma masrafı 1 milyon TL’yi geçerken birçok genç evlenmeyi erteliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere “Bir an önce evlenin” çağrısı yapsa da ekonomik zorluklar bu kararı imkansız hale getiriyor. Kira fiyatları ve çeyiz masrafları nedeniyle gençler hayata borçla başlıyor. Evlilik sadece ekonomik gücü olanlar için bir seçenek haline geldi.
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Evlilik hayali Türkiye’de birçok genç için giderek ulaşılmaz bir hedef haline geliyor. 2024 itibarıyla bir düğün yapmak ve yeni bir ev kurmak için en az 1 milyon TL gerekiyor.
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Beyaz eşyalardan mobilyalara, düğün organizasyonundan kira bedellerine kadar her kalem masraf son birkaç yılda yılda katlanarak arttı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise geçtiğimiz günlerde gençlerin geç evlenmesine tepki göstererek, “Bir an önce evlenmek lazım” açıklamasında bulunmuştu.
Son yıllarda gençlerde evlenme yaşının yükselmesini eleştirerek, ''Bunu aşmamız lazım. Bu konuda gerçekten işi çok uzatmayalım. Ben 25 yaşında evlendim. Ama şimdi bakıyoruz 30, 35, 40... Alıp başını gidiyor. Bir an önce evliliği yapmak lazım. Gençler, nasibinizi böyle 30-40, bu yaşlarda değil, gençlik yaşında halletmek lazım. '' ifadelerini kullandı.
Ancak üniversiteden mezun olan bir genç iş hayatına borçlarla başladığı için evlilik masraflarını karşılayamıyor. Bu ekonomik yükün evlilik yaşını daha da ileriye taşıyacağını ve toplumsal yapıda ciddi sorunlara yol açabileceği düşünülüyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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