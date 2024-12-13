Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Açıklaması: "Başımızın Üstünde Yeri Var"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Açıklaması: "Başımızın Üstünde Yeri Var"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sakarya İl Kongresi'nde önemli konuşmalara imza attı. Erdoğan, Yeni Türkiye Yüzyılı'nda olduğumuza dikkat çekerek 'Yeni bir dönemin arifesindeyiz' açıklamasında bulundu. Suriyelilere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Biz muhacirleri hiçbir zaman kovmayacağız dedik.' ifadelerine yer verdi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Sakarya İl Kongresi'nde önemli açıklamalara imza attı.
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"Biz muhacirleri hiçbir zaman bu ülkeden kovmayacağız, onlara hep sahip çıkacağız. Hamd olsun, dediğimiz oldu. Sabredenler zafere ulaştı."
"İnşallah Suriye'nin diğer kısımlarını da terör örgütlerinden ve işgalcilerden temizleyerek bu kardeşlerimizin tamamının evlerine ulaşması için gereken zemini oluşturacağız. Tabii ki burada kalmak isteyenin başımızın üstünde yeri var."
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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