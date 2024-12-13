onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Açıklaması: "Başımızın Üstünde Yeri Var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Açıklaması: "Başımızın Üstünde Yeri Var"

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
13.12.2024 - 16:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sakarya İl Kongresi'nde önemli konuşmalara imza attı. Erdoğan, Yeni Türkiye Yüzyılı'nda olduğumuza dikkat çekerek 'Yeni bir dönemin arifesindeyiz' açıklamasında bulundu. Suriyelilere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Biz muhacirleri hiçbir zaman kovmayacağız dedik.' ifadelerine yer verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Sakarya İl Kongresi'nde önemli açıklamalara imza attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Sakarya İl Kongresi'nde önemli açıklamalara imza attı.

Türkiye Yüzyılı'na değinen Erdoğan, 'Bu yol Türkiye Yüzyılı yoludur, gazilerin, şehitlerin yoludur. Yeni bir dönemin arifesindeyiz. Elbette her şey güllük gülistanlık değil. Aşmamız gereken engeller var. Ama bunlara takılıp kalırsak olmaz. Türkiye Cumhuriyeti ikinci asrıyla birlikte önüne açılan kapıları, fırsatları en iyi şekilde değerlendirmektedir.' dedi.

"Biz muhacirleri hiçbir zaman bu ülkeden kovmayacağız, onlara hep sahip çıkacağız. Hamd olsun, dediğimiz oldu. Sabredenler zafere ulaştı."

"Biz muhacirleri hiçbir zaman bu ülkeden kovmayacağız, onlara hep sahip çıkacağız. Hamd olsun, dediğimiz oldu. Sabredenler zafere ulaştı."

'Türkiye'nin ve Türk milletinin hiçbir kazanımına sevinemeyen, hepsine bir kulp takmak için uğraşan güruhu görüyorsunuz. ' diyen Erdoğan, 'Bunlar artık siyasetin değil, psikiyatrinin konusu olacak bir yere savrulmuştur' ifadelerine yer verdi.

"İnşallah Suriye'nin diğer kısımlarını da terör örgütlerinden ve işgalcilerden temizleyerek bu kardeşlerimizin tamamının evlerine ulaşması için gereken zemini oluşturacağız. Tabii ki burada kalmak isteyenin başımızın üstünde yeri var."

"İnşallah Suriye'nin diğer kısımlarını da terör örgütlerinden ve işgalcilerden temizleyerek bu kardeşlerimizin tamamının evlerine ulaşması için gereken zemini oluşturacağız. Tabii ki burada kalmak isteyenin başımızın üstünde yeri var."

'Gördünüz mü niçin Suriye'de olduğumuzu?' sorusunu yönelten Erdoğan, sözlerine şu şekilde devam etti;

'Türkiye niye Suriye'de' diyorlar. Şimdi gördünüz mü niçin Suriye'de olduğumuzu? Parti içi iktidar mücadelesinden başlarını kaldırıp 2 satır tarih okuyacak vakitleri dahi yok. Türkiye'nin hemen dibinde kritik gelişmeler yaşanıyor. Ama bunlar ne olup bittiğini bile takip etmiyor. Üçüncü cihan harbi çıksa, dünya yıkılsa CHP yönetiminin umurunda olmaz.'

'İnsani ve ahlaki temelden yoksun saldırılara rağmen asla geri adım atmadık. Neticede biz haklı çıktık. Suriye özgürleşme yolunda ilk adımı attı. Esed pılını pırtısını toplayıp bir gecede kaçmak zorunda kaldı. Suriyeli kardeşlerimiz geçici bir yönetim oluşturup düzeni sağlamaya başladılar. Misafirler geri dönüş yoluna geçti. İnşallah Suriye'nin diğer kısımlarını da terör örgütlerinden ve işgalcilerden temizleyerek bu kardeşlerimizin tamamının evlerine ulaşması için gereken zemini oluşturacağız. Tabii ki burada kalmak isteyenin başımızın üstünde yeri var.'

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın