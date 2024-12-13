Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Açıklaması: "Başımızın Üstünde Yeri Var"

'Gördünüz mü niçin Suriye'de olduğumuzu?' sorusunu yönelten Erdoğan, sözlerine şu şekilde devam etti;

'Türkiye niye Suriye'de' diyorlar. Şimdi gördünüz mü niçin Suriye'de olduğumuzu? Parti içi iktidar mücadelesinden başlarını kaldırıp 2 satır tarih okuyacak vakitleri dahi yok. Türkiye'nin hemen dibinde kritik gelişmeler yaşanıyor. Ama bunlar ne olup bittiğini bile takip etmiyor. Üçüncü cihan harbi çıksa, dünya yıkılsa CHP yönetiminin umurunda olmaz.'

'İnsani ve ahlaki temelden yoksun saldırılara rağmen asla geri adım atmadık. Neticede biz haklı çıktık. Suriye özgürleşme yolunda ilk adımı attı. Esed pılını pırtısını toplayıp bir gecede kaçmak zorunda kaldı. Suriyeli kardeşlerimiz geçici bir yönetim oluşturup düzeni sağlamaya başladılar. Misafirler geri dönüş yoluna geçti. İnşallah Suriye'nin diğer kısımlarını da terör örgütlerinden ve işgalcilerden temizleyerek bu kardeşlerimizin tamamının evlerine ulaşması için gereken zemini oluşturacağız. Tabii ki burada kalmak isteyenin başımızın üstünde yeri var.'