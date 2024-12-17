ABD'deki Okul Saldırganı "İlham Kaynağı" Olarak Bir Türk'ü Göstermiş: 6 Sayfalık Manifesto Ortaya Çıktı

Manifestonun ikinci sayfasında ise saldırgan, nefretle ilgili tanımlamalar yapıyor. 'İnsanlardan ve toplumdan nefret etmeye başladım, bu tamamen benim hatam değil, asla da olmadı. Ama siz ve dünyanın bana yaptığı tek şey beni köşeye itmek, dalga geçmek ve bana hiçbir şekilde yardım etmemek oldu.' diyen saldırganın manifestosunun devamında yer alan bazı satırlar şu şekilde;

'Çocukken yapmak istediğim çok fazla şey vardı, ama kabul edebilirim ki diğer çocuklardan korkuyordum. Kendi ebeveynlerimle bile aynı şekildeydim ama onlara güvenmiyorum ve o yaşta bile güvenmiyordum, asla güvenmeyeceğim de.

Ailem pislik, onları benim gözümde iyi yapacak hiçbir şey yok, asla olmayacak. Güvenebileceğim hiçbir aile yok ve asla güvenemeyeceğim bir toplum var.

Değiştim ve asla, ASLA eski halime geri dönmeyeceğim. Artık sertleştim ve farklıyım.

Nüfusun nasıl düşündüğünden, büyüdüğünden ve konuştuğundan nefret ediyorum ve aşkı nasıl sahte yaptıklarından da. Keşke bazı günler halka açık bir idam yapabilseydik, bu çok gerekli olurdu. Bazı aptallara taş atmayı ya da uzaktan onların asıldığını izlemeyi umursamazdım.

Çoğu insan benim yapacağımı yapamaz çünkü. Ölüm, çoğu insanın kaçmak yerine kabullenip kucaklaması gereken bir şeydir.

Farklı olmaktan gurur duyuyorum. Nasıl resmi olmam gerektiğini biliyorum, sözcükleri nasıl kullanmam gerektiğini biliyorum...

Ben gerçek bir düşüncenin ve gerçek bir devrimin parçasıyım.'