ABD'deki Okul Saldırganı "İlham Kaynağı" Olarak Bir Türk'ü Göstermiş: 6 Sayfalık Manifesto Ortaya Çıktı

Manifestosunu bu şekilde noktalayan saldırganın, aile yaşamını anlattığı satırlardan ön plana çıkan noktalar ise şu şekilde;

'Her zaman sessiz bir çocuktum. Ya da en azından etrafımdaki herkes öyle söylerdi...Etrafımdaki insanlara göre zeki değildim.

Bana kimse iyi gözle bakmadı. Yalnız olmayı seviyorum.

Terapistim berbat bir insan.

Sözde ailem beni hiçbir zaman dahil etmedi içine. Babam bana hep saygısızdı. Benim hakkımda hep kötü şeyler söyledi...

Annem ben 12 yaşındayken yüksek doz aldı. Bu beni pek etkilemedi. Hayatta kalıp kalmayacağı umrumda değildi. Hayatta kaldı, ama benim hayatımda değildi.

Hep köşeme sıkıştırıldım.

Sıkışıp kaldığım bu köşeden nefret ediyorum.

Bir gece etrafımda bir şeyler görüyordum ve hareket edemeyerek yerde yatıyordum. Bunalmış ve yorgundum. Nefesim kesildi. Bayılıyordum...Annem ise yan odamda erkek arkadaşıyla takılıyordu. Uyanıktı, ondan yardım istedim ama erkek arkadaşının yanına gitti...

Ailem beni istemediğini itiraf ediyor. Okuldan sonra da önce de sürekli odamdayım...

Sen ve sistem her zaman berbat olacaksınız. Bu yüzden bir devrime ihtiyacımız var. Ama kimse bunu anlamıyor.

Kurt, avını avlar ve başka morluk yaşamadan hayatına devam eder. Artık avcı ve av yok. Her şey yürüyen bir pislik...