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ABD'deki Okul Saldırganı "İlham Kaynağı" Olarak Bir Türk'ü Göstermiş: 6 Sayfalık Manifesto Ortaya Çıktı

ABD'deki Okul Saldırganı "İlham Kaynağı" Olarak Bir Türk'ü Göstermiş: 6 Sayfalık Manifesto Ortaya Çıktı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
17.12.2024 - 16:16

ABD, Wisconsin'deki bir Hristiyan okuluna silahlı saldırı düzenlendi. Yaralıların ve hayatını kaybedenlerin olduğu saldırının, 'Samantha' adını kullanan Natalie Rupnow tarafından düzenlendiği ortaya çıktı. 

Bir sosyal medya kullanıcısı ise Samantha'nın 6 sayfalık 'manifestosuna' ulaştığını iddia etti.

15 yaşındaki saldırganın manifestosunda 'ilham aldığı' 3 isim geçtiği görüldü.

Bunlardan biri de geçtiğimiz aylarda Eskişehir'de saldırı düzenleyen 18 yaşındaki Arda Küçükyetim.

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Wisconsin'deki bir Hristiyan okuluna saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Wisconsin'deki bir Hristiyan okuluna saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Abundant Life Christian School'a düzenlenen saldırının 15 yaşındaki bir kız öğrenci tarafından düzenlendiği ortaya çıktı.  

'Samantha' ismini kullanan saldırgan Natalie Rupnow'un kimliği tespit edildi.

Samantha takma isimli saldırgan, bir öğrenci grubuna ateş açtı. Saldırı sırasında 6 öğrenci yaralandı, bir öğretmen ve bir öğrenci hayatını kaybetti.

Samantha takma isimli saldırgan, bir öğrenci grubuna ateş açtı. Saldırı sırasında 6 öğrenci yaralandı, bir öğretmen ve bir öğrenci hayatını kaybetti.

Dedektifler saldırının nedenini araştırmaya devam ederken sosyal medyada ilginç bir paylaşım yapıldı. 

Bir sosyal medya kullanıcısı, Samantha isimli saldırganın erkek arkadaşına ulaştığını iddia etti.

15 yaşındaki saldırgana ait olduğu iddia edilen fotoğraflar paylaşıldı. Kullanıcı, Samantha isimli gencin 6 sayfalık "manifestosuna" da ulaştığını iddia etti.

15 yaşındaki saldırgana ait olduğu iddia edilen fotoğraflar paylaşıldı. Kullanıcı, Samantha isimli gencin 6 sayfalık "manifestosuna" da ulaştığını iddia etti.

Samantha'nın erkek arkadaşıyla iletişime geçtiğini söyleyen kişi, manifestonun daha önce Samantha tarafından WhatsApp üzerinden gönderildiğini belirtiyor. Erkek arkadaşı ise Samantha'nın göndermiş olduğu manifestonun ekran kaydını alarak, bu sosyal medya kullanıcısına gönderiyor.

Manifestoda elde edilen bazı bilgiler şu şekilde;

  • Erkek arkadaşı onu Samantha Rupnow olarak tanıyordu. 'Samantha” ismini benimsemişti ve erkek arkadaşının söylediğine göre okul kimlik kartında da bu isim yazılıydı.

  • Abundant Life'ta öğrenciydi.

  • 7 Kasım 2009 tarihinde doğmuştu.

  • Manifestosu “İnsanlığa Karşı Savaş” başlığını taşıyor.

  • Manifestosu ise 6 sayfa uzunluğunda.

6 sayfa uzunluğundaki manifestoda, Samantha öncelikle kendisini tanıtıyor. Daha sonra yaşam öyküsünü anlatmaya başlıyor. Anne ve babasından "pislik" diye bahsediyor, ailesinin onu sevmediğini, ailenin "yanlış çocuğu" olduğunu söylüyor.

6 sayfa uzunluğundaki manifestoda, Samantha öncelikle kendisini tanıtıyor. Daha sonra yaşam öyküsünü anlatmaya başlıyor. Anne ve babasından "pislik" diye bahsediyor, ailesinin onu sevmediğini, ailenin "yanlış çocuğu" olduğunu söylüyor.

7 Kasım 2009'da doğdum. Pekkas saldırısından tam 2 yıl sonra. Harikayım, değil mi?

Kimse bunu yaptığımı bilmiyor.

Silahları yalanla, manipülasyonla ve babamın aptallığı sayesinde aldım.

Bir süre önce kendimi öldürmeyi planlamıştım ama düşündüm ki belki bu sıkıcı bir intihar yerine, evrim için daha iyi bir seçenek olur. Umarım o noktaya ulaşırım.

Bunu kendim planladım. Başka kimse yok.

Tek başıma hareket ediyorum.

Olanları değiştirebilecek hiçbir yol yoktu.

Bunu asla bilemeyeceksiniz çünkü benim hakkımda hiçbir zaman bir şey bilmek istemediniz. Bilmediğiniz için mutluyum.

"İnsanlığa Karşı Savaş: Bir felaketin yaratılması ve her şey neden bu kadar adaletsiz?"

"İnsanlığa Karşı Savaş: Bir felaketin yaratılması ve her şey neden bu kadar adaletsiz?"

Manifestonun ikinci sayfasında ise saldırgan, nefretle ilgili tanımlamalar yapıyor. 'İnsanlardan ve toplumdan nefret etmeye başladım, bu tamamen benim hatam değil, asla da olmadı. Ama siz ve dünyanın bana yaptığı tek şey beni köşeye itmek, dalga geçmek ve bana hiçbir şekilde yardım etmemek oldu.' diyen saldırganın manifestosunun devamında yer alan bazı satırlar şu şekilde;

'Çocukken yapmak istediğim çok fazla şey vardı, ama kabul edebilirim ki diğer çocuklardan korkuyordum. Kendi ebeveynlerimle bile aynı şekildeydim ama onlara güvenmiyorum ve o yaşta bile güvenmiyordum, asla güvenmeyeceğim de.

Ailem pislik, onları benim gözümde iyi yapacak hiçbir şey yok, asla olmayacak. Güvenebileceğim hiçbir aile yok ve asla güvenemeyeceğim bir toplum var.

Değiştim ve asla, ASLA eski halime geri dönmeyeceğim. Artık sertleştim ve farklıyım.

Nüfusun nasıl düşündüğünden, büyüdüğünden ve konuştuğundan nefret ediyorum ve aşkı nasıl sahte yaptıklarından da. Keşke bazı günler halka açık bir idam yapabilseydik, bu çok gerekli olurdu. Bazı aptallara taş atmayı ya da uzaktan onların asıldığını izlemeyi umursamazdım.

 Çoğu insan benim yapacağımı yapamaz çünkü. Ölüm, çoğu insanın kaçmak yerine kabullenip kucaklaması gereken bir şeydir.

Farklı olmaktan gurur duyuyorum. Nasıl resmi olmam gerektiğini biliyorum, sözcükleri nasıl kullanmam gerektiğini biliyorum...

Ben gerçek bir düşüncenin ve gerçek bir devrimin parçasıyım.'

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"Sonunda insan can sıkıntısının bir uygarlık hastalığı olduğunu öğreniyor"

"Sonunda insan can sıkıntısının bir uygarlık hastalığı olduğunu öğreniyor"

Manifestosunu bu şekilde noktalayan saldırganın, aile yaşamını anlattığı satırlardan ön plana çıkan noktalar ise şu şekilde;

'Her zaman sessiz bir çocuktum. Ya da en azından etrafımdaki herkes öyle söylerdi...Etrafımdaki insanlara göre zeki değildim.

Bana kimse iyi gözle bakmadı. Yalnız olmayı seviyorum. 

Terapistim berbat bir insan.

Sözde ailem beni hiçbir zaman dahil etmedi içine. Babam bana hep saygısızdı. Benim hakkımda hep kötü şeyler söyledi...

Annem ben 12 yaşındayken yüksek doz aldı. Bu beni pek etkilemedi. Hayatta kalıp kalmayacağı umrumda değildi. Hayatta kaldı, ama benim hayatımda değildi. 

Hep köşeme sıkıştırıldım.

Sıkışıp kaldığım bu köşeden nefret ediyorum.

Bir gece etrafımda bir şeyler görüyordum ve hareket edemeyerek yerde yatıyordum. Bunalmış ve yorgundum. Nefesim kesildi. Bayılıyordum...Annem ise yan odamda erkek arkadaşıyla takılıyordu. Uyanıktı, ondan yardım istedim ama erkek arkadaşının yanına gitti...

Ailem beni istemediğini itiraf ediyor. Okuldan sonra da önce de sürekli odamdayım...

Sen ve sistem her zaman berbat olacaksınız. Bu yüzden bir devrime ihtiyacımız var. Ama kimse bunu anlamıyor. 

Kurt, avını avlar ve başka morluk yaşamadan hayatına devam eder. Artık avcı ve av yok. Her şey yürüyen bir pislik...

Peki ABD'deki okul saldırganının "manifestosunda" geçen isimler kimler?

Peki ABD'deki okul saldırganının "manifestosunda" geçen isimler kimler?

Samantha, 6 sayfalık manifestosunda 'ilham aldığı' 3 kişiden bahsediyor.

  • Arda Küçükyetim

  • Pekka Eric Auvinen

  • Vladislav Roslyakov

Samantha, bu isimlere derin bir hayranlık duyduğunu belirtiyor.

2 kişinin ölümüne sebep olan saldırgan, özellikle Eskişehir'de saldırı gerçekleştiren Arda Küçükyetim'e övgüler yağdırıyor.

2 kişinin ölümüne sebep olan saldırgan, özellikle Eskişehir'de saldırı gerçekleştiren Arda Küçükyetim'e övgüler yağdırıyor.

Özellikle Arda Küçükyetim'i kendisi için büyük bir ilham kaynağı olarak niteleyen saldırgan, Türk saldırgandan 'nihai bir aziz' diyerek bahsediyor.

Sosyal medyada paylaşılan manifestoda Arda Küçükyetim'in yer aldığı satırlarda "sonunda ölüm olsa da olmasa da yaptığı şeyi yapmaya istekliydi" yazılı.

Sosyal medyada paylaşılan manifestoda Arda Küçükyetim'in yer aldığı satırlarda "sonunda ölüm olsa da olmasa da yaptığı şeyi yapmaya istekliydi" yazılı.

'Belki onu tanımıyordum ama o bana ilham oldu.' diyen Samantha, satırlarında Arda Küçükyetim'in 'doğru olanı yaptığını' sık sık belirtiyor.

Arda Küçükyetim, Eskişehir'de kafasında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleğiyle çay bahçesinde oturan beş kişiyi bıçaklamış, daha sonra tutuklanmıştı.

Arda Küçükyetim, Eskişehir'de kafasında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleğiyle çay bahçesinde oturan beş kişiyi bıçaklamış, daha sonra tutuklanmıştı.

Saldırı sırasında üzerindeki yelekte Nazilerin 'Kara Güneş' ambleminin bulunduğu görülmüştü. Arda Küçükyetim, saldırı anını sosyal medyada yayınlamıştı. 

18 yaşındaki saldırganın, “skreewie” kullanıcı adıyla açtığı blogda 'manifesto' yayınladığı iddia edilmiş, o sözler sosyal medyada dolaşıma girmişti.

Kendisini 'nasyonal sosyalist” olarak tanımlayan saldırganın manifestosunda saldırı noktası, silah ve kıyafet seçimi,  saldırı “ipuçları' ve 'ilham aldığı kişiler' yer alıyordu.

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2006 yılında orta halli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Arda Küçükyetim, manifestosunda ailesiyle arasının hiç iyi olmadığını, ortaokul sonlarına doğru ise insanlığa karşı nefretinin başladığını söylüyor.

2006 yılında orta halli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Arda Küçükyetim, manifestosunda ailesiyle arasının hiç iyi olmadığını, ortaokul sonlarına doğru ise insanlığa karşı nefretinin başladığını söylüyor.

“Ortaokul bittiğinde ise büyük bir depresyona girmiştim. Hayat yaşamaya değer değildi, bu boktan sisteme köle olmak mantıklıca gelmiyordu. Fakat bu depresyonun üstüne insanlık nefreti eklenince artık hayat amacımı bulmuştum” diyen Arda Küçükyetim, “Mass Cleaner El Kitabı” adını verdiği manifestosunda saldırı için farklı grupları da hedef aldığını belirtiyor.

Bugün ABD'de bir saldırının "ilham kaynağı" olan Arda Küçükyetim'in manifestosunda ise "günümüz azizleri" diyerek tanımladığı 4 kişi yer alıyor.

Bugün ABD'de bir saldırının "ilham kaynağı" olan Arda Küçükyetim'in manifestosunda ise "günümüz azizleri" diyerek tanımladığı 4 kişi yer alıyor.

Anders Behring Breivik: Neo-Nazi

2011’de Norveç’te 77 kişiyi öldürdü

 22 Temmuz 2011’de Oslo’daki kamu binalarının yakınında bir otomobile yerleştirdiği bombayı patlattı

Breivik, mahkeme salonunda Nazi selamı verdi.

Brenton Tarrant: İki camiye art arda ateş etti, 51 kişiyi öldürdü. O anları canlı olarak yayınladı.

Brenton Tarrant: İki camiye art arda ateş etti, 51 kişiyi öldürdü. O anları canlı olarak yayınladı.

Tarrant'ın online olarak yayınladığı 70 sayfalık manifesto, ırkçı yorumlardan oluşuyordu ve adı da “Great Replacement' (Büyük Yer Değiştirme) idi.

Aynı yıl, Polonya'da Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen saldırılarda ise 'ilham kaynağı' olarak ismi geçmişti.

Timothy McVeigh: ABD'deki bir okulun önünde bomba yüklü kamyon patlattı, 168 kişi hayatını kaybetti.

Timothy McVeigh: ABD'deki bir okulun önünde bomba yüklü kamyon patlattı, 168 kişi hayatını kaybetti.

Saldırı, o tarihte 11 Eylül saldırılarından önce ABD’de meydana gelen en büyük terör saldırısıydı.

Stephen Paddock: Las Vegas'daki bir konser sırasında kalabalığa ateş etti, 59 kişinin ölümüne sebep oldu.

Stephen Paddock: Las Vegas'daki bir konser sırasında kalabalığa ateş etti, 59 kişinin ölümüne sebep oldu.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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