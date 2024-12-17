ABD'deki Okul Saldırganı "İlham Kaynağı" Olarak Bir Türk'ü Göstermiş: 6 Sayfalık Manifesto Ortaya Çıktı
ABD'deki Okul Saldırganı "İlham Kaynağı" Olarak Bir Türk'ü Göstermiş: 6 Sayfalık Manifesto Ortaya Çıktı
ABD, Wisconsin'deki bir Hristiyan okuluna silahlı saldırı düzenlendi. Yaralıların ve hayatını kaybedenlerin olduğu saldırının, 'Samantha' adını kullanan Natalie Rupnow tarafından düzenlendiği ortaya çıktı.
Bir sosyal medya kullanıcısı ise Samantha'nın 6 sayfalık 'manifestosuna' ulaştığını iddia etti.
15 yaşındaki saldırganın manifestosunda 'ilham aldığı' 3 isim geçtiği görüldü.
Bunlardan biri de geçtiğimiz aylarda Eskişehir'de saldırı düzenleyen 18 yaşındaki Arda Küçükyetim.
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Wisconsin'deki bir Hristiyan okuluna saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.
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Samantha takma isimli saldırgan, bir öğrenci grubuna ateş açtı. Saldırı sırasında 6 öğrenci yaralandı, bir öğretmen ve bir öğrenci hayatını kaybetti.
15 yaşındaki saldırgana ait olduğu iddia edilen fotoğraflar paylaşıldı. Kullanıcı, Samantha isimli gencin 6 sayfalık "manifestosuna" da ulaştığını iddia etti.
6 sayfa uzunluğundaki manifestoda, Samantha öncelikle kendisini tanıtıyor. Daha sonra yaşam öyküsünü anlatmaya başlıyor. Anne ve babasından "pislik" diye bahsediyor, ailesinin onu sevmediğini, ailenin "yanlış çocuğu" olduğunu söylüyor.
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Peki ABD'deki okul saldırganının "manifestosunda" geçen isimler kimler?
2 kişinin ölümüne sebep olan saldırgan, özellikle Eskişehir'de saldırı gerçekleştiren Arda Küçükyetim'e övgüler yağdırıyor.
Sosyal medyada paylaşılan manifestoda Arda Küçükyetim'in yer aldığı satırlarda "sonunda ölüm olsa da olmasa da yaptığı şeyi yapmaya istekliydi" yazılı.
Arda Küçükyetim, Eskişehir'de kafasında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleğiyle çay bahçesinde oturan beş kişiyi bıçaklamış, daha sonra tutuklanmıştı.
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2006 yılında orta halli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Arda Küçükyetim, manifestosunda ailesiyle arasının hiç iyi olmadığını, ortaokul sonlarına doğru ise insanlığa karşı nefretinin başladığını söylüyor.
Bugün ABD'de bir saldırının "ilham kaynağı" olan Arda Küçükyetim'in manifestosunda ise "günümüz azizleri" diyerek tanımladığı 4 kişi yer alıyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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