Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Açıkladı: Mülteciler İçin Ek 1 Milyar Euro Destek
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Açıkladı: Mülteciler İçin Ek 1 Milyar Euro Destek
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Leyen görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi. Görüşmenin en önemli maddesi Suriye’de yaşanan son gelişmeler olurken, AB Komisyonu Başkanı mülteciler için ek 1 milyar Euro destek bütçesi sağlandığını açıkladı.
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Cumhurbaşkanı, Suriye’de gerek IŞİD gerekse PKK ve uzantılarıyla mücadelelerinin süreceğini ifade etti.
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Türkiye’nin bölgede her iki terör örgütünü de bozguna uğratan tek ülke olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu örgütlerin palazlanmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Bölgemizin geleceğinde ne IŞİD’e ne PKK ve türevlerine yer yoktur" dedi.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise Recep Tayyip Erdoğan’ın bölgeye istikrar gelmesi için büyük öneme sahip olduğunu ifade ederek, “Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerine cevap verilmesi gerekiyor. Aynı zamanda tüm Suriyelilerin ve azınlıkların da güvenliğin sağlanması gerekiyor" dedi.
Von der Leyen, ikinci görev döneminin ilk ziyaretini Ankara'ya gerçekleştirdiğini belirterek, "AB, Türkiye'nin en büyük ticaret ve yatırım ortağı, niyetimiz bunu geliştirmek. Bu çerçevede güncellenmiş Gümrük Birliği ile iletişimi başlatmak ben de istiyorum. Türkiye'nin sürekli ve daima milyonlarca kişiye ev sahipliğini yaptığını biliyorum. 2011'den bu yana AB, 10 milyar Euro'yu mültecilere ve ev sahiplerine sağladı. 2024 için ilave 1 milyar Euro sağlanmış durumda. Türkiye gerçekten göç yönetimi konusunda kilit bir ortağımız. Sınır yönetimi, göçmen kaçakçılığıyla mücadele için çalışmalarımızı sürdürmemiz gerek. Türkiye-AB arasındaki ilişkiyi derinleştirmek için. Artık HTŞ ve diğer gruplarla doğrudan etkileşimi hızlandırıp sürdürmeliyiz. Suriye halkının bütün çeşitliliğiyle isteklerine cevap verebilecek bir süreç olmalı. En üst seviyedeki diplomatımız Şam'a dönüyor" ifadelerini de kullandı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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