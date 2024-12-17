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Kadınlarla Kafayı Bozan Sözde Hoca Bu Kez de "Karını Bize de Evde Oynat" Sözleriyle Tepki Çekti

Kadınlarla Kafayı Bozan Sözde Hoca Bu Kez de "Karını Bize de Evde Oynat" Sözleriyle Tepki Çekti

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
17.12.2024 - 12:50

Gün geçmiyor ki kendini hoca olarak tanıtan bir şahıs sosyal medyada ünlü olmasın. Daha önce 'Kadınları cennette top gibi sektireceğiz' diyen kişi, yeniden kadınları hedef aldı. Kadınların düğünlerde oynamasını kafaya takan şahıs, çirkin ifadeler kullandığı yeni bir paylaşım yaptı. Sözde hocaya en sert tepki ise gazetesi İsmail Saymaz'dan geldi.

Kaynak: Halk Tv

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Daha önce kadınlarla ilgili çirkin ifadeler kullanan ve kendini Hoca olarak tanıtan şahıs, yeni videosunda yeniden kadınlara taktığı söylemleriyle gündemde.

Daha önce kadınlarla ilgili çirkin ifadeler kullanan ve kendini Hoca olarak tanıtan şahıs, yeni videosunda yeniden kadınlara taktığı söylemleriyle gündemde.

İsminin Haydar Ergüven olduğu iddia edilen kişi, yeni paylaşımında "Düğünde oynattığın karıyı evinde oynat da izleyelim" şeklinde konuştu.

İsminin Haydar Ergüven olduğu iddia edilen kişi, yeni paylaşımında "Düğünde oynattığın karıyı evinde oynat da izleyelim" şeklinde konuştu.

'Düğüne gidiyoruz. Düğünlerimiz düğüne benzemiyor. Gelini çeyrek takan öpüyor. Damada çeyrek takan öpüyor. Öpüyor mu öpmüyor mu abi? Öpüyor. 'Çıkart karını oynat' desek kim oynatır düğünde? Herkes oynatıyor değil mi? Bu düğünde oynattığın karıyı, senin eve meyve yemeye gelelim, oynat hadi. Hadi maç izlemeye gelelim. O düğünde oynattığın karıyı, senin evde de oynat abi, hadi. Ne oldu abi, ne oldu? Düğün olunca mı bizim karı oynayacak? Benim kız oynayacak ya. Senin eve geldim, oynat şu karıyı. Oynatamaz. Ama düğünde o pastadan mıdır, o koladan mıdır, o damadın enerjisinden midir, gelinin enerjisinden midir nedir oynatıyor. Oynatıyor mu oynatmıyor mu? Oynatıyor. Ne oldu demek ki? 'Hocam bir kere yapıyoruz. Oynamayalım mı?' Bu dünyaya da bir kere geliyoruz. Düğünde karını oynatıyorsan, bir kere diyorsan, bu dünyaya da bir kere geliyorsun. Ne kazanacaksın ya kaybedeceksin.'

Tepki çeken o videonun tamamı burada 👇

Bu sözde Hoca'ya en net tepki gazeteci İsmail Saymaz'dan geldi 👇

Bu sözde Hoca'ya en net tepki gazeteci İsmail Saymaz'dan geldi 👇
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Arzu Semender
Arzu Semender
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