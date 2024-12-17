Kadınlarla Kafayı Bozan Sözde Hoca Bu Kez de "Karını Bize de Evde Oynat" Sözleriyle Tepki Çekti

'Düğüne gidiyoruz. Düğünlerimiz düğüne benzemiyor. Gelini çeyrek takan öpüyor. Damada çeyrek takan öpüyor. Öpüyor mu öpmüyor mu abi? Öpüyor. 'Çıkart karını oynat' desek kim oynatır düğünde? Herkes oynatıyor değil mi? Bu düğünde oynattığın karıyı, senin eve meyve yemeye gelelim, oynat hadi. Hadi maç izlemeye gelelim. O düğünde oynattığın karıyı, senin evde de oynat abi, hadi. Ne oldu abi, ne oldu? Düğün olunca mı bizim karı oynayacak? Benim kız oynayacak ya. Senin eve geldim, oynat şu karıyı. Oynatamaz. Ama düğünde o pastadan mıdır, o koladan mıdır, o damadın enerjisinden midir, gelinin enerjisinden midir nedir oynatıyor. Oynatıyor mu oynatmıyor mu? Oynatıyor. Ne oldu demek ki? 'Hocam bir kere yapıyoruz. Oynamayalım mı?' Bu dünyaya da bir kere geliyoruz. Düğünde karını oynatıyorsan, bir kere diyorsan, bu dünyaya da bir kere geliyorsun. Ne kazanacaksın ya kaybedeceksin.'