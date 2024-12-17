Kadınlarla Kafayı Bozan Sözde Hoca Bu Kez de "Karını Bize de Evde Oynat" Sözleriyle Tepki Çekti
Kadınlarla Kafayı Bozan Sözde Hoca Bu Kez de "Karını Bize de Evde Oynat" Sözleriyle Tepki Çekti
Gün geçmiyor ki kendini hoca olarak tanıtan bir şahıs sosyal medyada ünlü olmasın. Daha önce 'Kadınları cennette top gibi sektireceğiz' diyen kişi, yeniden kadınları hedef aldı. Kadınların düğünlerde oynamasını kafaya takan şahıs, çirkin ifadeler kullandığı yeni bir paylaşım yaptı. Sözde hocaya en sert tepki ise gazetesi İsmail Saymaz'dan geldi.
Kaynak: Halk Tv
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Daha önce kadınlarla ilgili çirkin ifadeler kullanan ve kendini Hoca olarak tanıtan şahıs, yeni videosunda yeniden kadınlara taktığı söylemleriyle gündemde.
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İsminin Haydar Ergüven olduğu iddia edilen kişi, yeni paylaşımında "Düğünde oynattığın karıyı evinde oynat da izleyelim" şeklinde konuştu.
Tepki çeken o videonun tamamı burada 👇
Bu sözde Hoca'ya en net tepki gazeteci İsmail Saymaz'dan geldi 👇
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