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Galatasaray Taraftarından Heyecanın Bir An Bile Eksik Olmadığı Trabzonspor Maçına Tepkiler

Galatasaray Taraftarından Heyecanın Bir An Bile Eksik Olmadığı Trabzonspor Maçına Tepkiler

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
17.12.2024 - 00:47

Okan Buruk liderliğinde geçtiğimiz iki sezonu zirvede noktalayan Galatasaray, Süper Lig'de yoluna kayıpsız devam ediyor. Son yenilgisini 27 Ağustos'taki Young Boys'a karşı alan sarı-kırmızılılar, o tarihten bu yana çıktığı 19 maçta 14 galibiyet ve 5 beraberlik, seyircisinden de tam not aldı.

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Avrupa ve ligde mağlubiyet yüzü görmeyen Galatasaray, Trabzonspor maçında oynadığı oyun taraftarının beğenisini kazandı.

Avrupa ve ligde mağlubiyet yüzü görmeyen Galatasaray, Trabzonspor maçında oynadığı oyun taraftarının beğenisini kazandı.

Üç puanın son saniyeye kadar kovalanması, ortaya koyulan mücadele sarı-kırmızı renklere gönül verenlerin şampiyonluk inancını daha artırdı.

Üç puanın son saniyeye kadar kovalanması, ortaya koyulan mücadele sarı-kırmızı renklere gönül verenlerin şampiyonluk inancını daha artırdı.

İşte 4-3'lük Trabzonspor zaferine dair yorumlar 👇

İşte 4-3'lük Trabzonspor zaferine dair yorumlar 👇
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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