Galatasaray Taraftarından Heyecanın Bir An Bile Eksik Olmadığı Trabzonspor Maçına Tepkiler

Okan Buruk liderliğinde geçtiğimiz iki sezonu zirvede noktalayan Galatasaray, Süper Lig'de yoluna kayıpsız devam ediyor. Son yenilgisini 27 Ağustos'taki Young Boys'a karşı alan sarı-kırmızılılar, o tarihten bu yana çıktığı 19 maçta 14 galibiyet ve 5 beraberlik, seyircisinden de tam not aldı.