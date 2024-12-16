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Elif Şahin'in Vakıfbank Maçında Heyecandan Kendini Yerlere Attığı Anı Görmelisiniz!

Elif Şahin'in Vakıfbank Maçında Heyecandan Kendini Yerlere Attığı Anı Görmelisiniz!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
16.12.2024 - 18:28

Voleybol, her anı sürprizlerle dolu, heyecanın hiç eksik olmadığı bir spor dalı. Sert smaçların, akıl dolu pasların ve müthiş savunmaların yanı sıra, sahadaki oyuncuların sergilediği enerji ve tutku, bu sporu izleyenler için unutulmaz. Karşılaşmanın hızına ayak uydurmaya çalışan voleybolcular, kimi zaman verdikleri sıra dışı tepkiler ya da yakalandıkları komik anlarla seyircinin diline düşüyor. Bu durumdan nasibini alanlardan biri de Filenin Sultanları'ndan Eczacıbaşılı Elif Şahin.

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Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Vakıfbank, sahasında Eczacıbaşı Dynavit ile karşı karşıya gelmişti.

Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Vakıfbank, sahasında Eczacıbaşı Dynavit ile karşı karşıya gelmişti.

Maçtan galip ayrılan taraf, 19-25, 16-25, 25-23, 16-25'lık set skorlarıyla deplasman ekibi olmuştu.

Maçtan galip ayrılan taraf, 19-25, 16-25, 25-23, 16-25'lık set skorlarıyla deplasman ekibi olmuştu.

3-1'le zafer uzanan turuncu-beyazlılarda Elif Şahin'in bir sayı sonrası kendini yere bıraktığı an sosyal medyada tüm dikkatleri üzerine çekti.

3-1'le zafer uzanan turuncu-beyazlılarda Elif Şahin'in bir sayı sonrası kendini yere bıraktığı an sosyal medyada tüm dikkatleri üzerine çekti.

İşte o fotoğraf ve voleybolseverlerin fotoğrafa dair paylaşımlarından bazıları 👇

İşte o fotoğraf ve voleybolseverlerin fotoğrafa dair paylaşımlarından bazıları 👇
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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