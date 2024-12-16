Antakya Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Skandal Karar: "Kız Öğrenciler Ön Koltukta Oturtulmasın!"
Antakya Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Skandal Karar: "Kız Öğrenciler Ön Koltukta Oturtulmasın!"
Hatay’da Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, skandal bir karara imza attı. Milli Eğitim'den ilçeye bağlı okullara gönderilen yazıda kız öğrencilerin servislerde ön koltuklara oturtulmaması istendi. Yazıda, konuyla ilgili öğrencilerin bilgilendirilmesi ve servislerde ön koltukta kız öğrencinin oturduğunun tespiti halinde şoförlerin uyarılması gerektiği belirtildi.
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Hatay’da Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçeye bağlı okullara bir yazı göndererek skandal bir karara imza attı.
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Kız çocuklarının servislerde ön koltuklara oturtulmamasının istendiği bir yazı gönderen Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kararı tepkiye yol açtı.
12.12.24 tarihinde Şube Müdürü Mehmet Öztürk imzasıyla gönderilen belgede şu ifadelere yer verildi:
Eğitim Sen Hatay Şubesi, karara yönelik "Laiklik karşıtı bu yazıyı geri çekmesini talep ediyoruz" diyerek basına ve kamuoyuna bir açıklama yayınladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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