ABD'de Hristiyan Okuluna Silahlı Saldırı: 5 Ölü ve 5 Yaralı Var!
ABD'de Hristiyan Okuluna Silahlı Saldırı: 5 Ölü ve 5 Yaralı Var!
ABD'de Wisconsin eyaletine bağlı Madison kentindeki bir Hristiyan okulunda silahlı saldırı meydana geldi. NTV'nin haberine göre, Abundant Life Hristiyan Okulu'nda ölü ve yaralılar olduğu belirtildi. Madison Polis Departmanı, Pazartesi sabahı saat 10:57'de gerçekleşen silahlı saldırıya müdahale edildiğini ve saldırganın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Kaynak: NTV
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ABD'de Wisconsin eyaletine bağlı Madison kentindeki bir Hristiyan okuluna silahlı saldırı düzenlendi.
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Abundant Life Hristiyan Okulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Madison Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Polis Departmanı, "Bugün çok ama çok üzücü bir gün. Sadece Madison için değil, tüm ülkemiz için" ifadelerini kullandı. Kimliği belirlenemeyen saldırganın etkisiz hale getirildiği belirtildi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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