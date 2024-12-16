Sandık Kokusu Oyuncularından Alkışlanacak Hareket: Dizi Devam Etsin Diye Ücretlerine İndirim Yaptılar!

Show TV ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu, ikinci sezonuyla da beğeni topluyor. Ancak her dizide olduğu gibi Sandık Kokusu'nda da hem reyting stresi hem de artan maliyetler ve oyuncu ücretleri büyük sorun teşkil ediyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizi oyuncuları sektöre ışık tutacak bir karar alarak dizinin final yapmasına engel oldular. 39. bölümü yayınlanacak dizinin 50 bölüm yayınlanması için garanti alındı ve oyuncular ücretlerinde indirim yaptılar. Ayrıca dizinin kadrosuna bir oyuncu daha katıldı.

Kaynak: Birsen Altuntaş