Sandık Kokusu Oyuncularından Alkışlanacak Hareket: Dizi Devam Etsin Diye Ücretlerine İndirim Yaptılar!
Sandık Kokusu Oyuncularından Alkışlanacak Hareket: Dizi Devam Etsin Diye Ücretlerine İndirim Yaptılar!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/t...
Show TV ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu, ikinci sezonuyla da beğeni topluyor. Ancak her dizide olduğu gibi Sandık Kokusu'nda da hem reyting stresi hem de artan maliyetler ve oyuncu ücretleri büyük sorun teşkil ediyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizi oyuncuları sektöre ışık tutacak bir karar alarak dizinin final yapmasına engel oldular. 39. bölümü yayınlanacak dizinin 50 bölüm yayınlanması için garanti alındı ve oyuncular ücretlerinde indirim yaptılar. Ayrıca dizinin kadrosuna bir oyuncu daha katıldı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Show TV ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu, ikinci sezonuyla ekranlara gelmeye devam ediyor.
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39. bölümüyle ekrana gelecek dizinin 50 bölüm yayınlanması planlanıyor. Yurt dışı satışları iyi giden dizinin sezon sonunu görmesi için oyuncuların önemli bir karara imza attığı konuşuluyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başrol oyuncuları dizinin devam edebilmesi için ücretlerinde % 15 indirim yaptılar.
Bununla birlikte Hakan’ın (Pamir Pekin) babası İhsan’a değerli tiyatro oyuncusu Tarık Şerbetçioğlu diziye dahil olacak.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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