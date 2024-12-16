İngiltere'de Yayınlanan "The 1% Club" Yarışmasında Sorulan 4 Milyon TL'lik Soru Kafaları Fena Karıştırdı!

Eğer öğrenmeye açık ve ilgiliyseniz bilgi yarışmalarının da sıkı takipçisi olursunuz. Ülkemizde yakından takip ettiğimiz pek çok bilgi yarışmasının yanı sıra, bu kez gündeme İngiltere'de yayınlanan The 1% Club geldi. Yarışmada sorulan bir matematik sorusu oldukça ilgi çekiciydi. 97.000 pound ödüllü (4 milyon TL) soru için verilen süre ise yalnızca 30 saniyeydi. Bakalım siz soruyu doğru yanıtlayabilecek misiniz?