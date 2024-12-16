İngiltere'de Yayınlanan "The 1% Club" Yarışmasında Sorulan 4 Milyon TL'lik Soru Kafaları Fena Karıştırdı!
İngiltere'de Yayınlanan "The 1% Club" Yarışmasında Sorulan 4 Milyon TL'lik Soru Kafaları Fena Karıştırdı!
Eğer öğrenmeye açık ve ilgiliyseniz bilgi yarışmalarının da sıkı takipçisi olursunuz. Ülkemizde yakından takip ettiğimiz pek çok bilgi yarışmasının yanı sıra, bu kez gündeme İngiltere'de yayınlanan The 1% Club geldi. Yarışmada sorulan bir matematik sorusu oldukça ilgi çekiciydi. 97.000 pound ödüllü (4 milyon TL) soru için verilen süre ise yalnızca 30 saniyeydi. Bakalım siz soruyu doğru yanıtlayabilecek misiniz?
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Televizyon ekranlarında en çok izlediğimiz programlar arasında bilgi yarışmaları yer alıyor.
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Bilgi yarışmalarına olan ilgi sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada büyük. Yarışmalarda sorulan soruları bilmek için epey çaba harcıyoruz.
Bu kez de İngiltere'de yayınlanan The 1% Club adlı bilgi yarışmasındaki bir soru gündeme geldi.
Önce sorunun değerinin 97.000 pound yani 4 milyon TL olduğunu söyleyelim:
Bu değerli soru ise tam olarak şu: "100 kişilik bir odadakilerin %99'u solaktır. Bu oranı %98'e düşürmek için odadan kaç solak kişinin çıkması gerekir?"
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Sorunun cevaplanması için yarışmacılara 30 saniye süre verildi.
Sorunun cevabını yapay zekadan öğrenelim:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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