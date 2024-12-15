onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Bir Devrin Sonu Geldi: Yalı Çapkını'nın Hangi Bölümde Final Yapacağı Belli Oldu!

Bir Devrin Sonu Geldi: Yalı Çapkını'nın Hangi Bölümde Final Yapacağı Belli Oldu!

yalı çapkını
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.12.2024 - 01:18

3 sezondur ekranlara gelen Yalı Çapkını, kemik izleyicisini korumaya devam ediyor. Ancak bir yükselip bir düşen reytingler ve sosyal medyadan gelen tepkiler sonucunda yarışmayla ilgili final iddiaları ortaya atılmıştı. Son zamanlarda yeniden toparlansa bile bu iddialar güç kazanmıştı. Gazeteci Birsen Altuntaş, diziyle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Dizinin kaçıncı bölümde final yapmayı planladığını açıkladı.

Kaynak: Birsen Altuntaş 

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/y...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Son yılların reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını, üçüncü sezonuyla ekrana gelmeye devam ediyor.

Son yılların reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını, üçüncü sezonuyla ekrana gelmeye devam ediyor.

Bir düşüp bir yükselen reytinglerine rağmen kemik izleyici kitlesini korumayı başaran Yalı Çapkını, aslında izleyicinin Seyran ve Ferit aşkının sürmesini istemesinin etrafında şekilleniyor.

Bir düşüp bir yükselen reytinglerine rağmen kemik izleyici kitlesini korumayı başaran Yalı Çapkını, aslında izleyicinin Seyran ve Ferit aşkının sürmesini istemesinin etrafında şekilleniyor.

Sık sık ayrılan ikili de izleyiciyi bir miktar hikayeden koparıyor. Bu sebeple dizinin bu sezon final yapacağı iddiaları da kulaktan kulağa dolanıyordu.

Sık sık ayrılan ikili de izleyiciyi bir miktar hikayeden koparıyor. Bu sebeple dizinin bu sezon final yapacağı iddiaları da kulaktan kulağa dolanıyordu.

Diziyle ilgili final kararının büyük oranda netleştiğini duyuran gazeteci Birsen Altuntaş, dizinin 100. bölümde final yapmayı planladığını açıkladı.

Diziyle ilgili final kararının büyük oranda netleştiğini duyuran gazeteci Birsen Altuntaş, dizinin 100. bölümde final yapmayı planladığını açıkladı.

Ancak Altuntaş aynı zamanda finalin aslında daha erken yapılmasını planladığını, son dönemde düzelen reytingler sebebiyle 100. bölüme ertelendiğini duyurdu.

Dizi, önümüzdeki hafta 87. bölümüyle ekranlara gelecek.

Dizi, önümüzdeki hafta 87. bölümüyle ekranlara gelecek.

Bu durumda yaklaşık olarak mart ayının sonunda dizinin final yapması bekleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın