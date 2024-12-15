Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba'nın Kendisiyle İlgili Yapılan Caps'e Verdiği Yanıt Gündem Oldu!
Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba'nın Kendisiyle İlgili Yapılan Caps'e Verdiği Yanıt Gündem Oldu!
Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir, kısa sürede büyük bir izleyici kazanmayı başardı. Hatta öyle bir başarı yakaladı ki Kızılcık Şerbeti'nden sonra sezonun 10 reytingi aşan ikinci dizisi oldu. Dizide Alya'yla evlenen Cihan karakterine gönderme yapmak amacıyla X'te bir kullanıcı bir caps yayınladı. Cihan karakterine hayat veren Ozan Akbaba, caps'e beklenmedik bir yorumda bulundu.
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Kanal D ekranlarında başlayan Uzak Şehir, kısa sürede büyük bir başarı yakalamayı başardı.
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Hatta öyle bir başarı yakaladı ki dizi Kızılcık Şerbeti'nin ardından bu sezon 10 reytingi geçen ikinci dizi oldu.
Alya ve Cihan ilişkisi o kadar sevildi ki, dizide Alya ile evlenen Cihan için X'te yaygın olarak kullanılan bir caps yapıldı.
Ozan Akbaba da bu tweet'e aşağıdaki tepkiyi verdi. Onun bu tepkisinin ardından akıllara daha önce aynı ya da benzer caps'lere başka ünlülerin verdiği tepkiler geldi.
Bakınız: Mert Yazıcıoğlu 😅
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Ve tabii ki Alperen Duymaz ❤️
Sizin tepkiniz hangisi gibi olurdu?
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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