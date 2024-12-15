Devrilen Tepsi Yüzünden Puanlama Yapılmadı: MasterChef'te Bu Hafta Kim Elendi?
Devrilen Tepsi Yüzünden Puanlama Yapılmadı: MasterChef'te Bu Hafta Kim Elendi?
MasterChef Türkiye'de finale sayılı haftalar kaldı. Survivor'ın başlayacağına dair haberler yayılınca vaktin ne kadar daraldığını anlamak da mümkün. Bu hafta gerçekleşen elemenin ardından yarışmada 7 kişi kaldı ve 5 kişinin ceket giyeceği önceden açıklanmıştı. Ancak eleme oyununda yaşanan talihsiz kaza herkesi üzdü. MasterChef'te bu hafta kim elendi?
Gelin birlikte bakalım!
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Geçtiğimiz hafta MasterChef'te elenen isim Emre olmuştu.
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Bu haftanın Mavi takım kaptanı Kerem olurken, Kırmızı takım kaptanı ise Semih oldu.
Bu hafta takımlar bu şekilde belirlendi:
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Haftanın ilk dokunulmazlığını Kırmızı takım kazandı ve ilk eleme adayı Erim oldu.
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İkinci dokunulmazlığı Mavi takım kazandı, eleme adayı ise Şirin oldu.
Son dokunulmazlığı da Kırmızı takım kazandı ve bu kez eleme adayı Alper oldu.
Bireysel oynanan eleme adaylığı oyununu kaybeden Eda haftanın son eleme adayı oldu.
Eleme oyununda tepsiyi deviren Alper yarışmaya veda eden isim oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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