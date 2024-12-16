Aranan Kaos Bulundu: Kızılcık Şerbeti'nde Gerçekleri Öğrenen Pembe'den Görkem'e Fena Ayar!
Aranan Kaos Bulundu: Kızılcık Şerbeti'nde Gerçekleri Öğrenen Pembe'den Görkem'e Fena Ayar!
Kızılcık Şerbeti'nde ilk sezon kaosu sonunda geri döndü! Son haftalarda temposu artan dizi izleyicinin de beğenisini kazanmıştı. Dizinin yeni bölüm fragmanında ilk sezondakine benzer anların yaşandığı görüldü. Ömer, Görkem'in Pembe'ye iftira attığını ortaya çıkardı ve Pembe, Görkem'i evden kovdu! Görkem'le ilgili gerçeklerin açığa çıkmasını uzun süredir bekliyorduk. Bakalım asıl bundan sonra bizi neler bekliyor?
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Kızılcık Şerbeti'nde beklediğimiz kaos sonunda tam olarak geri döndü!
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Doğa'nın dönüp dolaşıp yine Fatih'e gelmesi Görkem'in nefretini daha da artırdı ve Doğa'nın okuluna kadar giderek "metres" olduğunu duyurdu.
Ancak Görkem için de oldukça zorlu günler başlıyor belli ki... Çünkü Ömer, intikamını almak için Görkem'in Pembe'ye kurduğu pusuyu bozdu ve her şeyi açıkladı.
Bunun üzerine Pembe, Görkem'i evden kovdu!
Fragmanı buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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