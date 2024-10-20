Aşk Uğruna Neleri Göze Alırsın?
Aşk Uğruna Neleri Göze Alırsın?
Aşk, insanın sınırlarını zorlayan ve bazen en büyük fedakarlıkları bile yapmayı göze aldıran güçlü bir duygu. Peki, sen aşk için ne kadar ileri gidebilirsin? Her şeyi geride bırakıp aşkın peşinden mi koşarsın, yoksa mantığın seni frenler mi?
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1. Aşkın peşinden gitmek için yaşadığın şehri terk eder misin?
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2. Partnerin senin sevmediğin bir hobisiyle ilgilenmeni istiyor. Ne yaparsın?
3. Aşkın için aileni karşısına alır mısın?
4. Partnerin için işini bırakman gerekse ne yaparsın?
5. Partnerin, eski ilişkilerini öğrenmek istese ne yaparsın?
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6. Uzun mesafe ilişkisine inanır mısın?
7. Partnerin için arkadaş çevrenden uzaklaşır mısın?
8. Hayatında önemli kararlar alırken sevgilinin fikrini mi alırsın?
9. Aşkın için hayallerinden vazgeçer misin?
10. Bir anlaşmazlık olduğunda barışmak için ilk adımı atar mısın?
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Aşk için her şeyi göze alabilen birisin!
Aşk için dengeli fedakarlık yapabilirsin!
Aşk için sınırlarını zorlamazsın!
Aşk için sınırlı adımlar atarsın!
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