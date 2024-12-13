Yasemin Şefkatli Hamileliğe Döndü, Şevval Saçlarıyla Hava Attı: 13 Aralık'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Yasemin Şefkatli Hamileliğe Döndü, Şevval Saçlarıyla Hava Attı: 13 Aralık'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Yasemin Şefkatli
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Berfu Yenenler
Şeyma Subaşı
Şevval Şahin
Pelin Akil
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Çağla Şıkel
Damla Sönmez
İrem Derici
Demet Özdemir
Farah Zeynep Abdullah
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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