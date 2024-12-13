13 Aralık'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
13 Aralık'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Geçtiğimiz günlerde arkadaşı Sinem Kobal'ı yeni filminin galasında yalnız bırakmayan Yasemin Özilhan hem muhabirlerle diyaloğu hem de yüzündeki değişimle gündeme gelmişti. Şu sıralar ekranlardan epey bir uzak olan Özilhan'a sorulan yılbaşı ikramiyesi sorusu ise sosyal medyaya damga vurmuştu. Takvim gazetesinden Ayın Hamza'nın haberine göre, Milli Piyango’nun bu yılbaşındaki büyük ikramiyesi olan 600 milyon lirayı kazanması halinde ne yapacağı sorulan Özilhan kombinin fiyatıyla dikkat çekti. Zamanında "3-5 bin TL'ye şıklık mümkün" sözlerini kullanan ismin o kombinine ve detaylara birlikte bakalım!
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Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan, aşk meşk işlerinden elini ayağını çeken Merve Boluğur paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediliyor. Gündeme zaman zaman yaptığı açıklamalarla düşen Boluğur sık sık dillere de düşüyor. İmaj değişikleri olsun, arşivden çıkarttığı fotoğrafları olsun, imza kırmızı ruju olsun hafızalara kazınan isim geçtiğimiz günlerde saçlarını kısacık kestirmişti. Kısa saçları yüzünden sevenleri tarafından eleştirilen Boluğur şimdi de arabasında Muazzez Ersoy'un 'Kader Diyemezsin' şarkısıyla dans etti.
Pandemi döneminde açıklamalarıyla gündeme oturan Prof. Dr. Oytun Erbaş'ı daha önce sosyal medyaya düşen video kesitleriyle görmüş olabilirsiniz. Bir süre önce 'erkek ve kadın arasındaki cinsel farklılıklar' gibi konular hakkındaki yorumlarıyla tepki çekmişti kendisi. Son olarak, Armağan Çağlayan'ın sunduğu Gör Beni programının yeni bölümüne konuk olan isim yine çok konuşulacak sözlere imza attı. Hayatında hiç kitap okumadığını söyleyen ismin bu itirafını Prof. Dr. Arif Verimli cevapsız bırakmadı. Detaylar👇
Serenay Sarıkaya, son yıllarda hem oyunculuğu hem de sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren isimlerden birisi. Hem yetenekli bir oyunculuğuyla hem de güzelliği ve tarzıyla genç neslin beğenisini kazanan Sarıkaya şu sıralar aşk hayatıyla gündemde. Mert Demir'le aşkları bittiği iddia edilen güzel isim dün derbeder halleriyle görenleri şoke etmişti. O halleri sosyal medyaya damga vuran güzel isim ünlü bir dergi için objektif karşısına geçti. Kıyafeti yorgana benzetilen Sarıkaya X kullanıcılarının diline düştü.
Son dönemde yasa dışı bahis soruşturmasıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalar yaptı. Ev hapsi cezasının kaldırılmasının ardından Ekotürk’te yayınlanan “Pembe Masa” programına konuk olan Ortaç, hem yaşadığı zorluklardan hem de hakkında yapılan eleştirilerden dolayı isyan etti. Ortaç’ın “Yarın ölmek istiyorum” sözleri hayranlarını derinden sarstı.
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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