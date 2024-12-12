Son Dönemde Yaşadığı Sorunlardan Bunalan Serdar Ortaç Canlı Yayında “Ölmek İstiyorum” Dedi
Son Dönemde Yaşadığı Sorunlardan Bunalan Serdar Ortaç Canlı Yayında “Ölmek İstiyorum” Dedi
Son dönemde yasa dışı bahis soruşturmasıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalar yaptı. Ev hapsi cezasının kaldırılmasının ardından Ekotürk’te yayınlanan “Pembe Masa” programına konuk olan Ortaç, hem yaşadığı zorluklardan hem de hakkında yapılan eleştirilerden dolayı isyan etti. Ortaç’ın “Yarın ölmek istiyorum” sözleri hayranlarını derinden sarstı.
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Yaşadığı psikolojik ve fiziksel sorunlar sonrasında bir de yasa dışı bahisten hapis cezası alan şarkıcı Serdar Ortaç katıldığı programda yaptığı açıklamalarda tüm sevenlerini üzdü.
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Kendisini eleştirenlere de sert yanıt veren Ortaç, hayranlarının desteğini sorguladığını ifade etti: "Sabah kalkıyorum, ‘Serdar Ortaç kumarda evini kaybetti’ haberleriyle karşılaşıyorum. Akşam yatıyorum, başka bir itham. Hani bunlar müziğimi seviyordu? Bu hayatta hiç kimse koskoca değil. Bana 'koskoca Serdar Ortaç’sın' deme, çünkü kimse koskoca değil."
Serdar Ortaç, gazeteci Kübra Par’ın kendisi hakkında söylediği “Allah sizin cezanızı verecek” sözlerine de sert bir şekilde yanıt verdi. Canlı yayında sinirlerine hâkim olamayan sanatçı, şu ifadeleri kullandı: "Hırsızlık mı yaptım, birisine tecavüz mü ettim Kübra? Allah niye cezamı versin? Allah cezamı vermiş zaten, felcim. Daha ne istiyorsunuz?"
Serdar Ortaç'ın açıklamaları...
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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