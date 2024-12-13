onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
600 Milyon TL'lik Büyük İkramiye Sorulan Sosyetenin Gözdesi Yasemin Özilhan'ın Kombin Fiyatı Dudak Uçuklattı

600 Milyon TL'lik Büyük İkramiye Sorulan Sosyetenin Gözdesi Yasemin Özilhan'ın Kombin Fiyatı Dudak Uçuklattı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
13.12.2024 - 09:49

Geçtiğimiz günlerde arkadaşı Sinem Kobal'ı yeni filminin galasında yalnız bırakmayan Yasemin Özilhan hem muhabirlerle diyaloğu hem de yüzündeki değişimle gündeme gelmişti. Şu sıralar ekranlardan epey bir uzak olan Özilhan'a sorulan yılbaşı ikramiyesi sorusu ise sosyal medyaya damga vurmuştu. 

Takvim gazetesinden Ayın Hamza'nın haberine göre, Milli Piyango’nun bu yılbaşındaki büyük ikramiyesi olan 600 milyon lirayı kazanması halinde ne yapacağı sorulan Özilhan kombinin fiyatıyla dikkat çekti. Zamanında '3-5 bin TL'ye şıklık mümkün' sözlerini kullanan ismin o kombinine ve detaylara birlikte bakalım!

Kaynak: Takvim

Kaynak: https://www.takvim.com.tr/saklambac/2...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İş insanı İzzet Özilhan ile yaptığı evlilikten bu yana kendisini ekranlarda göremediğimiz fakat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından bahsettiren Yasemin Özilhan'ı çoğumuz Doktorlar dizisiyle yakından tanımıştık.

İş insanı İzzet Özilhan ile yaptığı evlilikten bu yana kendisini ekranlarda göremediğimiz fakat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından bahsettiren Yasemin Özilhan'ı çoğumuz Doktorlar dizisiyle yakından tanımıştık.

Şimdilerde yüzündeki değişimle resmen farklı birine dönüşen Özilhan son olarak Sinem Kobal'ın yeni filminin galasında objektiflere yakalandı.

Şimdilerde yüzündeki değişimle resmen farklı birine dönüşen Özilhan son olarak Sinem Kobal'ın yeni filminin galasında objektiflere yakalandı.

Detaylar:

Katıldığı etkinlikte yüzüne yaptırdığı işlemle ayrı, muhabirin sorduğu yılbaşı ikramiyesi sorusuyla ayrı gündeme gelen Özilhan sosyal medyaya damga vurdu.

Katıldığı etkinlikte yüzüne yaptırdığı işlemle ayrı, muhabirin sorduğu yılbaşı ikramiyesi sorusuyla ayrı gündeme gelen Özilhan sosyal medyaya damga vurdu.

👇

Tuncay Özilhan’ın oğlu iş insanı İzzet Özilhan ile evlenen Yasemin Özilhan’ın muhabire verdiği cevaplar olay olurken kendisinin yaptığı paylaşımdaki kombin dikkatlerden kaçmadı.

Tuncay Özilhan’ın oğlu iş insanı İzzet Özilhan ile evlenen Yasemin Özilhan’ın muhabire verdiği cevaplar olay olurken kendisinin yaptığı paylaşımdaki kombin dikkatlerden kaçmadı.

Takvim gazetesinden Ayın Hamza'nın haberine göre, sosyetenin önemli isimlerinden biri olan Özilhan'ın kombinin fiyatı ise dudak uçuklattı. Givenchy marka elbisesinin fiyatı 238 bin TL, Bottega Veneta çantasının fiyatı ise 135 bin TL olan Yasemin Özilhan'ın geçmişteki sözleri ise kulaklarda çınladı!

Takvim gazetesinden Ayın Hamza'nın haberine göre, sosyetenin önemli isimlerinden biri olan Özilhan'ın kombinin fiyatı ise dudak uçuklattı. Givenchy marka elbisesinin fiyatı 238 bin TL, Bottega Veneta çantasının fiyatı ise 135 bin TL olan Yasemin Özilhan'ın geçmişteki sözleri ise kulaklarda çınladı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Özilhan'ın bu sözleri geçmiş yıllardaki "İlla pahalı olması gerekmiyor. 3-5 bin TL'ye giyinen de var. Önemli olan yakıştırmaktır" sözlerini tekrardan gündeme getirdi.

Özilhan'ın bu sözleri geçmiş yıllardaki "İlla pahalı olması gerekmiyor. 3-5 bin TL'ye giyinen de var. Önemli olan yakıştırmaktır" sözlerini tekrardan gündeme getirdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın