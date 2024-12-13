600 Milyon TL'lik Büyük İkramiye Sorulan Sosyetenin Gözdesi Yasemin Özilhan'ın Kombin Fiyatı Dudak Uçuklattı

Geçtiğimiz günlerde arkadaşı Sinem Kobal'ı yeni filminin galasında yalnız bırakmayan Yasemin Özilhan hem muhabirlerle diyaloğu hem de yüzündeki değişimle gündeme gelmişti. Şu sıralar ekranlardan epey bir uzak olan Özilhan'a sorulan yılbaşı ikramiyesi sorusu ise sosyal medyaya damga vurmuştu.

Takvim gazetesinden Ayın Hamza'nın haberine göre, Milli Piyango’nun bu yılbaşındaki büyük ikramiyesi olan 600 milyon lirayı kazanması halinde ne yapacağı sorulan Özilhan kombinin fiyatıyla dikkat çekti. Zamanında '3-5 bin TL'ye şıklık mümkün' sözlerini kullanan ismin o kombinine ve detaylara birlikte bakalım!

Kaynak: Takvim