Gün Geçtikçe Başkalaşıyor: Röportaj Veren Yasemin Özilhan'ın Estetikten Geçilmeyen Yüzü Şoka Soktu!
Gün Geçtikçe Başkalaşıyor: Röportaj Veren Yasemin Özilhan'ın Estetikten Geçilmeyen Yüzü Şoka Soktu!
Bir dönemin efsane dizisi Doktorlar'ın Doktor Ela'sı Yasemin Özilhan, evlendikten sonra kariyerini arkada bıraksa da cemiyetin en popüler gelinlerinden biri olmayı başardı. Hem sosyal medya paylaşımları hem de kombinleriyle sık sık gündeme oturan Özilhan, zaman içerisindeki değişimiyle de çok konuşuldu. Geçtiğimiz saatlerde de katıldığı bir etkinlikte magazin muhabirleri tarafından görüntülendi. Piyango çıksa ne yapacağı sorusu sorulan Özilhan'ın cevabından çok yanaklarındaki dolgu miktarı dikkat çekti! Buyurun, beraber görelim...
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Hayatımıza Doktor Ela olarak giren, masumiyeti ve saflığıyla gönlümüzü çalan Yasemin Özilhan, Doktorlar'dan kısa bir süre sonra kariyer defterini kapattı biliyorsunuz.
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2011'de İzzet Özilhan'la aşka "sonsuza dek evet" diyen Yasemin Özilhan'ın Emine ve Ela adında iki kızı oldu. Oyunculuğu arkasında bırakan Özilhan da zamanla cemiyetin en popüler sosyete gelinlerinden biri haline geldi!
Bu süreç boyunca değişimi de çok konuşuldu tabii! Sıfır estetikle hayatımıza giren Özilhan'ın yaptırdığı müdahaleler gün geçtikçe arttı.
Yasemin Özilhan, geçtiğimiz saatlerde yine yüzündeki değişimle gündeme gelmeyi başardı!
Muhabirler tarafından katıldığı bir davette görüntülenen Özilhan'a "600 milyonluk büyük ikramiye size çıksa ne yaparsınız?" sorusu soruldu. "Bilmiyorum" cevabını veren Özilhan'ın cevabından çok yüzündeki aşırı miktardaki dolgu dikkat çekti...
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Sonra da kimler ne demiş beraber bakalım! 👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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