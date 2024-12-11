Çocuk İstemediğini Defalarca Dile Getiren Deniz Baysal'dan "Hamile" Haberi Çıkaran Magazin Hesabına Ağır Cevap

En son Kalpazan dizisinde yıllardır özdeşleştiği partneri Çağlar Ertuğrul'la bir araya gelen Deniz Baysal, erken final kararıyla hayal kırıklığına uğradı. Başarılı oyunculuk performansı ve duru güzelliğiyle olduğu kadar özel hayatıyla da konuşulan Deniz Baysal, 2019 yılından beri Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu'yla evli. Önce 2022'de sonra da geçtiğimiz aylarda yinelediği net açıklamasına göre de çocuk istemiyorlar. Buraya kadar her şey tamam!

Birkaç saat önce yaşanan olay ise oldukça gereksiz. Instagram hesabında eli karnında bir poz paylaşan Deniz Baysal, bir magazin hesabı tarafından 'hamile' ilan edildi. Bu konudaki fikri keskin olan Deniz Baysal, magazin hesabına gereken cevabı verdi...