Çocuk İstemediğini Defalarca Dile Getiren Deniz Baysal'dan "Hamile" Haberi Çıkaran Magazin Hesabına Ağır Cevap
En son Kalpazan dizisinde yıllardır özdeşleştiği partneri Çağlar Ertuğrul'la bir araya gelen Deniz Baysal, erken final kararıyla hayal kırıklığına uğradı. Başarılı oyunculuk performansı ve duru güzelliğiyle olduğu kadar özel hayatıyla da konuşulan Deniz Baysal, 2019 yılından beri Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu'yla evli. Önce 2022'de sonra da geçtiğimiz aylarda yinelediği net açıklamasına göre de çocuk istemiyorlar. Buraya kadar her şey tamam!
Birkaç saat önce yaşanan olay ise oldukça gereksiz. Instagram hesabında eli karnında bir poz paylaşan Deniz Baysal, bir magazin hesabı tarafından 'hamile' ilan edildi. Bu konudaki fikri keskin olan Deniz Baysal, magazin hesabına gereken cevabı verdi...
En son senelerdir kendisiyle özdeşleşen partneri Çağlar Ertuğrul'la Kalpazan dizisinde yeniden bir araya gelen Deniz Baysal'ın Kalpazan dizisi ne yazık ki erken final kararı aldı.
Yalnızca başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle değil, özel hayatıyla da sık sık gündeme oturan Deniz Baysal, 2019 yılından beri Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile evli!
5 senelik evliye son 2 yıldır en çok gelen soru ise "Çocuk ne zaman?" oldu tabii, adettendir. Bu konuya dair ilk açıklamasını 2022 yılında yapan Baysal, çocuk istemediklerini, "Ben çocuk düşünmüyorum; Barış da benimle aynı düşüncede. Tabii ki bu hayatta büyük konuşmamak gerekiyor. Ama benim çok uzak olduğum bir konu açıkçası" sözleriyle ifade etmişti.
Geçtiğimiz aylarda da yinelemişti çocuk sahibi olma hakkındaki fikrini. Senem Aydın’la Hadi Anlat’ın konuğu olan Deniz Baysal, "Kendi çocuğum olsun istemiyorum. Bence çok kıymetli ve çok zor bir şey çocuk büyütmek. Her kafadan da bir ses çıkıyor açıkcası. Ama ben şu an o kıvamda değilim" demişti.
"Sonra pişman olursun" diyen Senem Aydın'a ise, "'İlerde yalnız kalırsın' falan diye ama ileride yalnız kalmamak için çocuk yapıyorsak o sıkıntı bence. İleride bana baksın diye çocuk yapmak... Olmaz ya" diyerek inceden çıkışmıştı.
Birkaç saat önce ise yepyeni bir olay yaşandı çocuk meselesiyle ilgili. Deniz Baysal, aşağıda gördüğünüz pozunu Instagram hesabından paylaştı.
@Magazinane isimli bir magazin hesabı da "Hamile" başlığıyla, "hamile olduğunun sinyalini verdi" haberi çıkarmaya karar verdi... Defalarca kez istemediğini dile getirmesine rağmen! Deniz Baysal'dan da cevap gecikmedi tabii, iyi de oldu.
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