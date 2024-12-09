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Tokyo Sokaklarında Kendini Kaybedip Hareketleriyle Japonları Şoka Sokan Gülben Ergen X'ten Nasibini Aldı!

Tokyo Sokaklarında Kendini Kaybedip Hareketleriyle Japonları Şoka Sokan Gülben Ergen X'ten Nasibini Aldı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
09.12.2024 - 15:49

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan, Instagram'sa Instagram, X'se X'te biten Gülben Ergen, Tokyo'ya gitti! Tokyo seyahatinden bir video paylaşan Gülben Ergen'in tuhaf hareketleri sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı! Bir de üstüne etrafında kendisine şok içinde bakan Japonlar eklenince tuzu biberi oldu! X'in diline düşen Ergen, goygoyculardan nasibini bir güzel aldı!

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Senelerdir hem oyunculuk hem de şarkıcılık kariyeriyle konuştuğumuz Gülben Ergen, son zamanlarda toplumsal olaylara gösterdiği hassasiyetle dikkat çekiyor biliyorsunuz.

Senelerdir hem oyunculuk hem de şarkıcılık kariyeriyle konuştuğumuz Gülben Ergen, son zamanlarda toplumsal olaylara gösterdiği hassasiyetle dikkat çekiyor biliyorsunuz.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan hem X'te hem Instagram'da "Ben buradayım" diyen Ergen, bu sefer Tokyo seyahatinden paylaştığı videoyla gündemimizde!

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan hem X'te hem Instagram'da "Ben buradayım" diyen Ergen, bu sefer Tokyo seyahatinden paylaştığı videoyla gündemimizde!

Geçtiğimiz günlerde Tokyo'ya uçan Gülben Ergen, Tokyo sokaklarında dolaşırken resmen kendinden geçti! Bir sağa bir sola, etrafında kendisine şoklar içinde bakan kimseyi umursamadan koşturan Ergen'in hareketleri sosyal medya kullanıcılarının tabii ki dikkatinden kaçmadı!

Geçtiğimiz günlerde Tokyo'ya uçan Gülben Ergen, Tokyo sokaklarında dolaşırken resmen kendinden geçti! Bir sağa bir sola, etrafında kendisine şoklar içinde bakan kimseyi umursamadan koşturan Ergen'in hareketleri sosyal medya kullanıcılarının tabii ki dikkatinden kaçmadı!

Neşesi bol olsun tabii ki ama sosyal medya işte... Şu videodan dile düşmeden kurtulması imkansız gibi bir şey! Buyurun, önce o anları beraber izleyelim 👇

Neşesi bol olsun tabii ki ama sosyal medya işte... Şu videodan dile düşmeden kurtulması imkansız gibi bir şey! Buyurun, önce o anları beraber izleyelim 👇

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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