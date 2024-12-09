Şahan Gökbakar, Altın Kelebek Ödül Töreni'ne Dev Bir Marul Olarak Katılan Bülent Ersoy'u Fena Tiye Aldı!
Şahan Gökbakar, Altın Kelebek Ödül Töreni'ne Dev Bir Marul Olarak Katılan Bülent Ersoy'u Fena Tiye Aldı!
Bu sene 50.'si düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'ne hiç şüphesiz damga vuran isimlerden biri Bülent Ersoy oldu. Diva'nın törene formu da rengi de marula benzeyen bir elbiseyle çıkıp gelmesi sosyal medya kullanıcılarının diline büyük düştü! Marulla başlayan serüven Grinch'e ve hatta fasulyeye kadar uzandı. Sosyal medyada bitmek bilmek goygoya geçtiğimiz saatlerde Şahan Gökbakar da dahil oldu. Bülent Ersoy'u görünce dayanamayıp bir şiir patlatan Gökbakar, Diva'yı fena tiye aldı!
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Diva lakaplı Bülent Ersoy'u senelerdir abartılı makyajları, kostümleri ve tavırlarıyla görmeye alışığız. Hatta bir gün aksini görürsek şaşırırız, o kadar aşinayız Bülent Ersoy'un assolist hallerine!
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Fakat uzun bir zaman sonra elbisesiyle bu kadar dillere düştü kendisi! Mutlaka görmüşsünüzdür, dün gece sosyal medya Pantene Alın Kelebek'in 50. Ödül Töreni'yle çalkalandı. Geceye dev bir marul olarak katılan Bülent Ersoy da törenin ana konularından biri haline gelmişti!
Geçtiğimiz saatlerde olayın goygoyuna Şahan Gökbakar da dahil oldu!
Kendini tutamayan Gökbakar, "Çığ köfteyle iyi giderim. Marulum ben marul..." diyerek kendine has şiiriyle Diva'yı fena tiye aldı... 😂
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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