Kendi Altın Kelebek Ödülünü Çöpe Atmıştı: Nefreti Dinmeyen Reynmen Yine Geceye Verip Veriştirdi!
Kendi Altın Kelebek Ödülünü Çöpe Atmıştı: Nefreti Dinmeyen Reynmen Yine Geceye Verip Veriştirdi!
2023 Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'ne gecede ödül alamadığı için eve dönüp eski ödülünü çöpe atan Reynmen damga vurmuştu hatırlarsanız. Bu sene 50.'si düzenlenen Altın Kelebek'e davetli de aday da olmayan Reynmen, tören sırasında YouTube'daki EBO SHOW programına konuk oldu. Askerlik anılarını anlatmak için Berkcan Güven'le beraber konuk olan Reynmen, Altın Kelebek'e verip veriştirmeden edemedi.
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2023'te, 49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'ne damga vuran olay, törenden sonra daha evvel aldığı Altın Kelebek ödülünü çöpe atan Reynmen olmuştu.
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Mutlaka hatırlarsınız, 2020'de Ela şarkısıyla "En İyi Şarkı" ödülü alan Reynmen, 2023'te ne "En İyi Erkek Şarkıcı" ödülü ne "Rap Müziğin Yükselen İsmi" ödülü alamayınca sinirlerine hakim olamamış bir hışım sert tepki vermişti.
Geçtiğimiz gece 50.'si düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde elbette Reynmen yoktu, ne aday ne de davetli olarak.
Kendisi o saatlerde EBO SHOW adlı YouTube programına Berkcan Güven'le beraber konuk olup askerlik anılarını paylaşıyormuş.
Altın Kelebek'e dokundurmadan da edememiş. Yine Edis'e kafayı takıp Edis örneği veren Reynmen, Altın Kelebek'te senelerdir haksızlık yapıldığını vurgulamış...
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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