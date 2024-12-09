Bir Değil İki Tanelermiş: Diva'nınkinden de Bayat Bir Marul Kılığında Geceye Katılan Damla Sönmez Göz Kanattı!
Bir Değil İki Tanelermiş: Diva'nınkinden de Bayat Bir Marul Kılığında Geceye Katılan Damla Sönmez Göz Kanattı!
Bu yıl 50.'si gerçekleşen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni dün geceden beri gündemden düşmüyor. Gecede en çok öne çıkan detaylardan biri 50. Yıl Özel Ödülü alan Bülent Ersoy'un seçtiği maruldan bozma kombindi hatırlarsanız. Geç oldu ama güç olmadı allahtan! Dün gecenin tek marulunun Bülent Ersoy olmadığı ortaya çıktı! Diva'nınkine kıyasla daha 'bayat' görünümlü bir marulla gecede boy gösteren Damla Sönmez, sosyal medya kullanıcılarının radarından kaçamadı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dün gece yarım asırı deviren Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, başladığı saatten şu ana gündemden bir an olsun düşmedi. Gecenin her detayı ayrı konuşuldu, ayrı tartışıldı. Ödüller de sahiplerini buldu elbette!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk bakışta geceye kombiniyle damga vuran isim Bülent Ersoy olmuştu. 50. Yıl Özel Ödülü alan Bülent Ersoy'un koyu yeşil marul/lahana karışımı bir şeye benzetilen elbisesi yerden yere vurulmuştu.
Bülent Ersoy'un devasa marulunun yanında dün gece gözler hiçbir şey görmemişti. Fakat sabah saatlerinde gecenin bir değil, iki marulu olduğu ortaya çıktı! Oyuncu Damla Sönmez ve elbisesi de sosyal medya kullanıcılarının radarından kaçamadı.
Bir de Diva'yla yan yana getirildiler ki... Taze & bayat muhabbeti resmen bizi bizden aldı! 😂
Buyurun kimler gecenin marullarını 🙈 nasıl değerlendirmiş beraber bakalım! 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın