Buyrun Buradan Yakın: Mela Bedel, Altın Kelebek'te Mert Demir'le Beraber Aldığı Ödülü Cem Yılmaz'a İthaf Etti!
Buyrun Buradan Yakın: Mela Bedel, Altın Kelebek'te Mert Demir'le Beraber Aldığı Ödülü Cem Yılmaz'a İthaf Etti!
Geçtiğimiz gece 50.'si düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni uzun yıllar sonra oldukça olaylı geçti! Birçok detayın gündeme bomba gibi oturduğu gecenin sonrasında oldukça tuhaf bir detay daha ortaya çıktı. 'En İyi Şarkı' ödülünü Ateşi Düştüm'le Mela Bedel ve Mert Demir'in beraber kazandığı törene Mela Bedel tek başına katıldı. Eve dönerken de Mert Demir'le aldığı ödülü tamamen kendisinin sayıp Cem Yılmaz'a ithaf ettiğini duyurdu! Tüm bunların Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in ayrıldığının iddia edildiği gün yaşanması ve Mela Bedel ile Cem Yılmaz arasındaki bağlantı oldukça tuhaf geldi. Gelin, neler olmuş beraber görelim!
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Bu yıl 50.'si düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, bomba gibi geçti! Her sene gibi bu sene de gecenin sunuculuğunu Çağla Şıkel ve Cem Davran üstlendi, törenin her bir detayı da ayrı olay oldu.
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Dün gece ödül alanlardan biri de bu sene popülaritesini arşa çıkaran Mert Demir'di. Ateşe Düştüm şarkısıyla "En İyi Şarkı" ödülüne uygun görülen Mert Demir'in ödülü söz yazarı Mela Bedel'le beraber alması planlanmıştı.
Fakat GQ gecesinde "Yılın Hype'ı" ödülünü alınca yaşanalardan mıdır bilinmez, Mert Demir törene katılmadığı için Mela Bedel tek başına aldı Ateşe Düştüm'ün ödülünü.
Buraya kadar her şey çok normal ve sıradandı ki... Meseleye bir anda, nereden çıktığını hiç anlamasak da Cem Yılmaz dahil oluverdi!
Ödül gecesinden tek başına çıkıp eve döndüğü sırada sosyal medya hesabından bir hikaye paylaşan Mela Bedel, "En İyi Şarkı" ödülünü Mert Demir'in sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilisi Cem Yılmaz'a ithaf ettiğini not düştü.
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Cem Yılmaz'dan da karşılık gecikmedi. Ayrıca aralarındaki samimiyet de gözden kaçmadı tabii ki🤔 En son böyle güller kalpler atıldığında Cem Yılmaz bey yeni bir aşka yelken açmıştı hatırlarsanız. Kendisinin sevgi dilinde var yani bu emojiler.
Bu seneyi Serenay Sarıkaya göndermeleriyle geçiren Cem Yılmaz, aşklarıyla konuşulan Mert Demir'le Serenay Sarıkaya ve söz yazarı Mela Bedel şu an ne yaşıyor, neler dönüyor inanın hiçbir fikrimiz yok!
Fakat tüm bunların Mert Demir ve Serenay Sarıkaya'nın ayrıldığının iddia edildiği gecede yaşanması da Cem Yılmaz ve Mela Bedel arasındaki bağlantı da oldukça tuhaf!
Birtakım teoriler elbette var ama bu konu böyle bitmez, bunun arkasından daha çok gönderme gelir sinyali aldık gibi! Buyurun kimler ne demiş beraber bakalım sonra da yorumlarda buluşalım!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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