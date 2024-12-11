Icardi'yi Bir Kalemde Silen Wanda Nara, Doğum Gününde L-Gante'yle Yarınlar Yokmuşçasına Partiledi
Icardi'yi Bir Kalemde Silen Wanda Nara, Doğum Gününde L-Gante'yle Yarınlar Yokmuşçasına Partiledi
Icardi'den nihayet temelli kopan, 'büyük aşkını' tek kalemde silen Wanda Nara, geçtiğimiz gün 38. yaşına girdi. Dünya umurunda olmayan Wanda Nara, yeni yaşını elbette biricik yeni aşkı L-Gante'yle birlikte kutladı. Havuzda yarınlar yokmuşçasına eğlenen aşıklar halleriyle sosyal medya kullanıcılarının yine ve yeniden gözüne batmayı başardılar. Buyurun, Wanda'nın hararetli doğum günü kutlamasını beraber görelim!
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Icardi'nin kıymetlisi, bir türlü kopamadığı, kopmaya da pek gönüllü olmadığı Wanda Nara'yla aşk serüveni geçtiğimiz ay nihayet sona erdi. Net bir şekilde boşanmaya karar veren çiftin kaosu bir an olsun dinmedi ama bu toksik aşkın sonuna gelmek özellikle Icardi fanlarına koca bir "Oh" çektirmişti.
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Ayrılığın baş rolünde geçtiğimiz senelerde de patlak veren L-Gante'yle Wanda'nın sönmeyen ateşi vardı. Icardi'yi tek kalemde silen Wanda, kendini L-Gante'nin kollarına atmış, nispet üstüne de nispet yapmıştı.
O kadar ki L-Gante'nin sataşması sadece Icardi'ye değil tüm Galatasaray camiasına oldu. Fenerbahçe formasını üstünden çıkarmayan L-Gante de kendisinin yanından ayrılmayan Wanda da rahatsız etmek için ellerinden geleni yaptılar.
Ardından, zamanla konunun Icardi ayağı yavaş yavaş sönmeye ve bu ikilinin abartılı aşkı göze batmaya başladı. Geçtiğimiz gün de gündeme Wanda'nın doğum günü partisindeki hararetli hareketleriyle oturdular.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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3. foto ciguli nin çocuğu evleniyor sanki bulgaristan çingeneleri gibi