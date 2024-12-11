Mert Yazıcıoğlu'nun Altın Kelebek Ödülünü "Oscar Değil" Diyerek Ezikleyen Demet Akalın'a Geçmişten Tozlu Tokat
Mert Yazıcıoğlu'nun Altın Kelebek Ödülünü "Oscar Değil" Diyerek Ezikleyen Demet Akalın'a Geçmişten Tozlu Tokat
Geçtiğimiz yıllarda Mert Ramazan Demir'i övüp Mert Yazıcıoğlu'nda 'gelecek yok' diyen Demet Akalın'ın röportajı, Mert Yazıcıoğlu Pantene Altın Kelebek'te 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülü aldıktan sonra yeniden gündem olmuştu. En son Mert Yazıcıoğlu'nun başarısını yüceltenleri 'Oscar değil bu' diyerek ezikleyen Demet Akalın'a bir sosyal medya kullanıcısından tarihin tokadı geldi! Akalın'ın 2013'teki tweetini hatırlatan kullanıcı, ünlü şarkıcıyı kendi tweetiyle mars etti!
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Kızıl Goncalar'daki olağanüstü performansıyla bu sene 50.'si düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görülen Mert Yazıcıoğlu son dönemin en popüler, en çok fırtınalar estiren isimlerinden biri biliyorsunuz.
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Eski aşkı Afra Saraçoğlu'nun arkasından Mert Ramazan Demir'le aşk yaşayarak bıçaklaması mevzubahisi sonrası Mert Yazıcıoğlu ve Mert Ramazan Demir arasında da bir karşılaştırma hakim!
Demet Akalın da bu fan kitlelerinden birine mensup. Kendisi ağır Mert Ramazan Demir'ci! Buraya kadar tamamsanız, konuya dalıyoruz!
Mert Yazıcıoğlu, Pantene Altın Kelebek'e ilk kez aday olup ilk adaylığında da ödül alınca X'i sel aldı tahmin edebileceğiniz üzere. Kendisine tapar boyuttaki fanları ortalığı ayağa kaldırdı! Özellikle bir kullanıcının yorumu da direkt Demet Akalın'la ilgiliydi.
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Muhabbeti gören Demet Akalın'dan da cevaplar silsilesi gecikmemişti.
Fakat olay bu kadarla kapanmadı. Mert Yazıcıoğlu fanlarının Mert'e büyük yükselişini gören Demet Akalın, kullanıcılardan birine "Kız Oscar değil bu!" diye cevap vermiş, Altın Kelebeği bir küçük eziklemişti.
Geçtiğimiz saatlerde @asterinia adlı kullanıcıdan Demet Akalın'a tarihin kapağı geldi!
@asterinia, iki adet Altın Kelebek ödülü bulunan Demet Akalın'ın 2013'te attığı ve ödüllerine Türkiye'nin Oscar'ı muamelesi yaptığı o tweeti tozlu sayfaların arasından bir güzel çıkardı ve Deme Akalın'a seslendi; "Sana komik bir şey göstereyim mi Demetcim?"
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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