Mert Yazıcıoğlu'na Karşı Mert Ramazan Demir'in Tarafında Duran Demet Akalın'ın Tahmini Tutmadı!
Bu sene başarısını herkeslere kanıtlayan ve En İyi Erkek Oyuncu ödülüne Kavuşan Mert Yazıcıoğlu günlerdir gündemden düşmüyor. Her hareketiyle takdir toplayan karizmatik ismin ödülünü alırken 'Sonunda hak ettiği yeri buldu' sözlerinden tutun da üç yıl öncesinde bu anların yaşanacağını biliyormuşçasına yaptığı konuşmaya kadar birçok detay dikkat çekerken geçtiğimiz gün bir video X'in gündemine düştü. Demet Akalın'ın zamanında Mert Yazıcıoğlu ve Mert Ramazan Demir'i karşılaştırdığı ve tarafını belli ettiği o anlar yeniden gündem oldu. Yazıcıoğlu hayranları Akalın'ı zamanında ettiği sözler için eleştirirken şarkıcıdan da tahmin edersiniz ki cevap gecikmedi. Gelin zamanında edilen o sözlere ve Demet Akalın'a gelen tepkilere birlikte bakalım...
Sadece Altın Kelebek Ödül Törenine değil tüm seneye damgasını vuran ve yıldızını en çok parlatan isimlerden biri Mert Yazıcıoğlu olmuş, kendisi "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüyle de başarısını herkeslere kanıtlamıştı.
Kendisini ödül törenindeki karizmatik anları, kırmızı halıda yaşananlar derken günlerdir dilimizden bir an olsun düşürmüyoruz.
Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu arasında yaşanan aşk üçgeni hakkında yorum yapan Demet Akalın'ın Mert Ramazan Demir'in tarafını tuttuğunu söylemesi ve Mert Yazıcıoğlu'na "Sektörde kalcağını sanmıyorum" ifadelerini kullanmasının üzerine yakışıklı oyuncunun kazandığı ödül ve atılan yorumlar olay oldu.
Yazıcıoğlu'nu gömen, Ramazan Demir'i de öven Demet Akalın'ın o sözlerinin üzerine X kullanıcılarının yorumları gecikmedi.
Aldığı tepkilere dayanamayan Demet Akalın kullanıcılara Mert Ramazan Demir'in rol aldığı Şahmaran dizisini hatırlattı.
Hızını alamayan Akalın atılan tweetlere "Kız Oscar değil bu" şeklinde cevap verdi.
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