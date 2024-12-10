Mert Yazıcıoğlu'na Karşı Mert Ramazan Demir'in Tarafında Duran Demet Akalın'ın Tahmini Tutmadı!

Bu sene başarısını herkeslere kanıtlayan ve En İyi Erkek Oyuncu ödülüne Kavuşan Mert Yazıcıoğlu günlerdir gündemden düşmüyor. Her hareketiyle takdir toplayan karizmatik ismin ödülünü alırken 'Sonunda hak ettiği yeri buldu' sözlerinden tutun da üç yıl öncesinde bu anların yaşanacağını biliyormuşçasına yaptığı konuşmaya kadar birçok detay dikkat çekerken geçtiğimiz gün bir video X'in gündemine düştü. Demet Akalın'ın zamanında Mert Yazıcıoğlu ve Mert Ramazan Demir'i karşılaştırdığı ve tarafını belli ettiği o anlar yeniden gündem oldu. Yazıcıoğlu hayranları Akalın'ı zamanında ettiği sözler için eleştirirken şarkıcıdan da tahmin edersiniz ki cevap gecikmedi. Gelin zamanında edilen o sözlere ve Demet Akalın'a gelen tepkilere birlikte bakalım...