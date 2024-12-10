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Mert Yazıcıoğlu'na Karşı Mert Ramazan Demir'in Tarafında Duran Demet Akalın'ın Tahmini Tutmadı!

Mert Yazıcıoğlu'na Karşı Mert Ramazan Demir'in Tarafında Duran Demet Akalın'ın Tahmini Tutmadı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.12.2024 - 22:38

Bu sene başarısını herkeslere kanıtlayan ve En İyi Erkek Oyuncu ödülüne Kavuşan Mert Yazıcıoğlu günlerdir gündemden düşmüyor. Her hareketiyle takdir toplayan karizmatik ismin ödülünü alırken 'Sonunda hak ettiği yeri buldu' sözlerinden tutun da üç yıl öncesinde bu anların yaşanacağını biliyormuşçasına yaptığı konuşmaya kadar birçok detay dikkat çekerken geçtiğimiz gün bir video X'in gündemine düştü. Demet Akalın'ın zamanında Mert Yazıcıoğlu ve Mert Ramazan Demir'i karşılaştırdığı ve tarafını belli ettiği o anlar yeniden gündem oldu. Yazıcıoğlu hayranları Akalın'ı zamanında ettiği sözler için eleştirirken şarkıcıdan da tahmin edersiniz ki cevap gecikmedi. Gelin zamanında edilen o sözlere ve Demet Akalın'a gelen tepkilere birlikte bakalım...

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Sadece Altın Kelebek Ödül Törenine değil tüm seneye damgasını vuran ve yıldızını en çok parlatan isimlerden biri Mert Yazıcıoğlu olmuş, kendisi "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüyle de başarısını herkeslere kanıtlamıştı.

Sadece Altın Kelebek Ödül Törenine değil tüm seneye damgasını vuran ve yıldızını en çok parlatan isimlerden biri Mert Yazıcıoğlu olmuş, kendisi "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüyle de başarısını herkeslere kanıtlamıştı.

Kendisini ödül törenindeki karizmatik anları, kırmızı halıda yaşananlar derken günlerdir dilimizden bir an olsun düşürmüyoruz.

Kendisini ödül törenindeki karizmatik anları, kırmızı halıda yaşananlar derken günlerdir dilimizden bir an olsun düşürmüyoruz.

Kırmızı halıda yaşanan o anlardan bu içeriğimizde bahsettik:

Mert Yazıcıoğlu'nun başarısı hayranlarının havalara uçmasını sağlarken Demet Akalın'ın verdiği o röportaj üstüne yapılan bu edit X'in gündemine bomba gibi düşmüş bulundu.

Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu arasında yaşanan aşk üçgeni hakkında yorum yapan Demet Akalın'ın Mert Ramazan Demir'in tarafını tuttuğunu söylemesi ve Mert Yazıcıoğlu'na "Sektörde kalcağını sanmıyorum" ifadelerini kullanmasının üzerine yakışıklı oyuncunun kazandığı ödül ve atılan yorumlar olay oldu.

Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu arasında yaşanan aşk üçgeni hakkında yorum yapan Demet Akalın'ın Mert Ramazan Demir'in tarafını tuttuğunu söylemesi ve Mert Yazıcıoğlu'na "Sektörde kalcağını sanmıyorum" ifadelerini kullanmasının üzerine yakışıklı oyuncunun kazandığı ödül ve atılan yorumlar olay oldu.

Yazıcıoğlu'nu gömen, Ramazan Demir'i de öven Demet Akalın'ın o sözlerinin üzerine X kullanıcılarının yorumları gecikmedi.

Yazıcıoğlu'nu gömen, Ramazan Demir'i de öven Demet Akalın'ın o sözlerinin üzerine X kullanıcılarının yorumları gecikmedi.
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Aldığı tepkilere dayanamayan Demet Akalın kullanıcılara Mert Ramazan Demir'in rol aldığı Şahmaran dizisini hatırlattı.

Aldığı tepkilere dayanamayan Demet Akalın kullanıcılara Mert Ramazan Demir'in rol aldığı Şahmaran dizisini hatırlattı.

Hızını alamayan Akalın atılan tweetlere "Kız Oscar değil bu" şeklinde cevap verdi.

Hızını alamayan Akalın atılan tweetlere "Kız Oscar değil bu" şeklinde cevap verdi.
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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