Müge Anlı ve Çağla Şikel'in Arasında Kalan Cem Davran'ın Kaosun Başkahramanı Olduğunu Kanıtlayan O Anlar
Müge Anlı ve Çağla Şikel'in Arasında Kalan Cem Davran'ın Kaosun Başkahramanı Olduğunu Kanıtlayan O Anlar
Bu sene 50.'si gerçekleşen Altın Kelebek Ödül Töreni yine yıl bitmeden magazin manşetlerine damga vuran birçok ana ev sahipliği yaptı. Cem Davran ve Çağla Şikel'in bu sene de sunuculuğunu üstlendiği gecede laf çarpmalar da kaos da eksik olmadı. Fakat gecenin öne çıkan anlarından birisi Müge Anlı'nın ödül konuşmasında resmen yargı dağıttığı o anlar oldu. Çağla Şikel ve Müge Anlı arasında yaşanan gerginliğin tam ortasında kalan o isim ise Cem Davran oldu! Ne yapacağını bilemeyen Davran'ın bu halleri magazinin tozlu sayfalarında yaşanan, Sevda Demirel'in Hande Ataizi'ne attığı tokatta arada kaldığı o anları tekrardan gün yüzüne çıkarttı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu sene Altın Kelebek'e damgasını vuran anlardan biri de Çağla Şikel'in 35. Yıl Ödülü'nü takdim etmek üzere Müge Anlı'yı sahneye davet ettiği ve karşılığında yediği laflar oldu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Büyük bir kaosun altına imza atacağı anında belli olan Müge Anlı'nın "Aralarında Çağla Şikel'in de bulunduğu değerli dostlarımın 'Müge farklı bir iş yapıyor, aynı kategoride yarışınca ödül alma şansımız olmuyor' şeklindeki açıklamalarıydı." ifadeleriyle gündüz kuşağında ekranlarda görmeye alışık olduğumuz isimlere yaptığı gönderme ufak çaplı bir şoka neden olmuştu.
O anlarda dikkat çeken başka bir detay ise Cem Davran'ın diken üstünde iki kadının arasında kaldığı anlar oldu! Cem Davran'ın ne yapacağını bilemediği o hallerini bilmeyenler için şöyle bırakalım 👇
Bir X kullanıcısının Cem Davran'la ilgili attığı bu tweet ise magazin tarihinin başka bir skandalının tekrar gün yüzüne çıkmasına neden oldu!
Kimileri doğru tahmin etti bile... Evet Hande Ataizi ve Sevda Demirel'in tokat olayından bahsediyoruz. Cem Davran'ın ikilinin arasında resmen debelendiği o anları gelin birlikte hatıralayalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hande Ataizi ve Cem Davran'ın başrollerini paylaştığı Ruhsar dizisindeki uyumunun ardından ikili "İki Kere Kiki" isimli bir televizyon şovuyla yakaladıkları uyumu devam ettirmişti.
Programın konuklarından biri olan Sevda Demirel ve Hande Ataizi'nin ilk dakikalarda başlayan gerilimi hızla tırmanmış ve kısa sürede laf dalaşına giren ikiliden bir taraf kısa sürede patlak vermişti.
Sevda Demirel'in "Ama yani ben her zaman tek eşliliği savunan bir insanım benim için çok önemli beni hiç erkeklerle hatırlar mısınız bilmem?" sözlerinin ardından Hande Ataizi' nin cevabı bardağı taşıran son damla olmuştu.
O anları şöyle bırakalım 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın