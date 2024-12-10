Müge Anlı ve Çağla Şikel'in Arasında Kalan Cem Davran'ın Kaosun Başkahramanı Olduğunu Kanıtlayan O Anlar

Bu sene 50.'si gerçekleşen Altın Kelebek Ödül Töreni yine yıl bitmeden magazin manşetlerine damga vuran birçok ana ev sahipliği yaptı. Cem Davran ve Çağla Şikel'in bu sene de sunuculuğunu üstlendiği gecede laf çarpmalar da kaos da eksik olmadı. Fakat gecenin öne çıkan anlarından birisi Müge Anlı'nın ödül konuşmasında resmen yargı dağıttığı o anlar oldu. Çağla Şikel ve Müge Anlı arasında yaşanan gerginliğin tam ortasında kalan o isim ise Cem Davran oldu! Ne yapacağını bilemeyen Davran'ın bu halleri magazinin tozlu sayfalarında yaşanan, Sevda Demirel'in Hande Ataizi'ne attığı tokatta arada kaldığı o anları tekrardan gün yüzüne çıkarttı.