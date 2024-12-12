Babasını Kaybeden Aslıhan Güner, Cenaze Törenlerinde Yaşananları Eleştirdi: "Acıyı Anlamamak İnsanlık Dışı'"

“En büyük dileğim ve hayalimdi. Babam evlendiğimi görsün ve ben onunla dans edeyim. Eşimle niyetimiz de çok ciddiydi zaten, lenfoma kanseriydi babam, çok zor bir hastalık, Allah tüm kanser hastalarına ve yakınlarına sabır versin, babam 2 kez o savaşı kazanmıştı, 3. kez nüksetti. Hayallerimi gerçekleştirdim, babam evlendiğimi gördü.”