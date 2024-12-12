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Babasını Kaybeden Aslıhan Güner, Cenaze Törenlerinde Yaşananları Eleştirdi: "Acıyı Anlamamak İnsanlık Dışı'"

Babasını Kaybeden Aslıhan Güner, Cenaze Törenlerinde Yaşananları Eleştirdi: "Acıyı Anlamamak İnsanlık Dışı'"

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.12.2024 - 12:07

Daha önce Şefkat Tepe, Asi, Kuzey Yıldızı, Kehribar, Her Şey Yolunda Merkez gibi yapımlarda izlediğimiz Aslıhan Güner son olarak Kuzey Yıldızı isimli diziyle izleyici karşısına geçmişti. 2020 senesinde babasını kaybeden Güner yaşadığı kayıpla ilgili konuştu. Ahmet Mümtaz Taylan'ın NTV ekranlarında sunduğu Empati programına konuk olan Aslıhan Güner o dönem yaşadıklarıyla ilgili duygusal açıklamalarda bulundu. Yas süreciyle ilgili düşüncelerini dile getiren isim konuşurken göz yaşlarını tutamadı. İşte detaylar...

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=3N7uD...
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Son olarak Kuzey Yıldızı dizisindeki ‘Yıldız’ rolüyle gördüğümüz Aslıhan Güner katıldığı programda hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı.

Son olarak Kuzey Yıldızı dizisindeki ‘Yıldız’ rolüyle gördüğümüz Aslıhan Güner katıldığı programda hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı.

Babasını 2020 yılında lenfoma kanseri yüzünden kaybeden Aslıhan Güner, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu Empati programında üzücü açıklamalarda bulundu.

Babasını 2020 yılında lenfoma kanseri yüzünden kaybeden Aslıhan Güner, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu Empati programında üzücü açıklamalarda bulundu.

“En büyük dileğim ve hayalimdi. Babam evlendiğimi görsün ve ben onunla dans edeyim. Eşimle niyetimiz de çok ciddiydi zaten, lenfoma kanseriydi babam, çok zor bir hastalık, Allah tüm kanser hastalarına ve yakınlarına sabır versin, babam 2 kez o savaşı kazanmıştı, 3. kez nüksetti. Hayallerimi gerçekleştirdim, babam evlendiğimi gördü.”

Oyuncu "Cenaze törenlerini hiçbir zaman sevmedim. İnsanların acısı varken insanların yemek beklemesi, hizmet beklemesi, sen acıdan kavrulurken birinin market alışverişi muhabbeti yapması, senin işinle ilgili herhangi bir sorunun sana sorulması, insanlık dışı ve acıyı anlamamak gibi geliyor." sözleriyle dikkat çekti.

Oyuncu "Cenaze törenlerini hiçbir zaman sevmedim. İnsanların acısı varken insanların yemek beklemesi, hizmet beklemesi, sen acıdan kavrulurken birinin market alışverişi muhabbeti yapması, senin işinle ilgili herhangi bir sorunun sana sorulması, insanlık dışı ve acıyı anlamamak gibi geliyor." sözleriyle dikkat çekti.

"Onlar beni çok yıpratıyor. Ateş düştüğü yeri yakar, en güzel destek şekli o kişinin elini tutup sessiz kalmak ya da mesajsa artık, günümüzde öyle şeyler var. Yeterli…" şeklinde konuşan oyuncunun o anlarda gözleri doldu.

"Onlar beni çok yıpratıyor. Ateş düştüğü yeri yakar, en güzel destek şekli o kişinin elini tutup sessiz kalmak ya da mesajsa artık, günümüzde öyle şeyler var. Yeterli…" şeklinde konuşan oyuncunun o anlarda gözleri doldu.

O anlar👇

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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