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Çeyizini Değerlendirmiş: Serenay Sarıkaya'nın Mavi Yorganlı Pozu X Kullanıcılarının Radarına Girdi

Çeyizini Değerlendirmiş: Serenay Sarıkaya'nın Mavi Yorganlı Pozu X Kullanıcılarının Radarına Girdi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
13.12.2024 - 16:34

Serenay Sarıkaya, son yıllarda hem oyunculuğu hem de sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren isimlerden birisi. Hem yetenekli bir oyunculuğuyla hem de güzelliği ve tarzıyla genç neslin beğenisini kazanan Sarıkaya şu sıralar aşk hayatıyla gündemde. Mert Demir'le aşkları bittiği iddia edilen güzel isim dün derbeder halleriyle görenleri şoke etmişti. O halleri sosyal medyaya damga vuran güzel isim ünlü bir dergi için objektif karşısına geçti. Kıyafeti yorgana benzetilen Sarıkaya X kullanıcılarının diline düştü.

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Rol aldığı her yapımı bir üst seviyeye taşımayı başaran ve yetenekleriyle konuşulan Serenay Sarıkaya şu sıralar adından aşk hayatıyla bahsettiriyor.

Rol aldığı her yapımı bir üst seviyeye taşımayı başaran ve yetenekleriyle konuşulan Serenay Sarıkaya şu sıralar adından aşk hayatıyla bahsettiriyor.

Bir süredir Mert Demir'le yaşadığı aşkın bittiği söylenen Serenay Sarıkaya geçtiğimiz günlerde son derece üzgün şekilde kameralara yakalanmış ardından da sahneye çıkan Demir'in Sezer Çakır'ın gözlerine bakarak şarkı söylediği anlar ortaya çıkmıştı.

Bir süredir Mert Demir'le yaşadığı aşkın bittiği söylenen Serenay Sarıkaya geçtiğimiz günlerde son derece üzgün şekilde kameralara yakalanmış ardından da sahneye çıkan Demir'in Sezer Çakır'ın gözlerine bakarak şarkı söylediği anlar ortaya çıkmıştı.

Detaylar için sizi şöyle alabiliriz 👇

Son olarak simitçi tezgahın önünde son derece beklenmedik pozlara imza atan Sarıkaya'nın ünlü bir dergiye verdiği başka pozlar da ortaya çıktı!

Son olarak simitçi tezgahın önünde son derece beklenmedik pozlara imza atan Sarıkaya'nın ünlü bir dergiye verdiği başka pozlar da ortaya çıktı!

"Zevksiz ve Banal" bulunan o pozlara gelen yorumlardan bahsetmiştik 👇

Yorgana benzetilen kıyafetiyle X kullanıcısının diline düşen Sarıkaya'ya yapılan yorumlara birlikte bakalım👇

Yorgana benzetilen kıyafetiyle X kullanıcısının diline düşen Sarıkaya'ya yapılan yorumlara birlikte bakalım👇
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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