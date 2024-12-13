Evleneceğini Duyuran Selena Gomez'in Yüzüklü Pozunu Beğenen Hailey Bieber X Kullanıcılarına Malzeme Çıkarttı

Selena Gomez geçtiğimiz gün bir süredir birlikte olduğu yapımcı sevgilisi Benny Blanco'dan evlenme teklifi aldı. Son zamanlarda evlenecekleri haberleriyle gündemde olan çiftin nişanlanması sosyal medyaya damga vurdu. Taylor Swift bu paylaşımın altına nedime olacağını yazarken sürpriz bir isim o postu beğendi. O kişi Selena Gomez'in eski sevgilisi Justin Bieber'ın yeni eşi ve oğlunun annesi Hailey Bieber oldu! Justin Bieber'la bir süre birlikte çalışan yapımcı Benny Blanco ile evliliğe adımı atan Gomez'e de bu beğeniye de X kullanıcılarından mizah dolu tepkiler gecikmedi.