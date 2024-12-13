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Evleneceğini Duyuran Selena Gomez'in Yüzüklü Pozunu Beğenen Hailey Bieber X Kullanıcılarına Malzeme Çıkarttı

Evleneceğini Duyuran Selena Gomez'in Yüzüklü Pozunu Beğenen Hailey Bieber X Kullanıcılarına Malzeme Çıkarttı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
13.12.2024 - 15:26

Selena Gomez geçtiğimiz gün bir süredir birlikte olduğu yapımcı sevgilisi Benny Blanco'dan evlenme teklifi aldı. Son zamanlarda evlenecekleri haberleriyle gündemde olan çiftin nişanlanması sosyal medyaya damga vurdu. Taylor Swift bu paylaşımın altına nedime olacağını yazarken sürpriz bir isim o postu beğendi. O kişi Selena Gomez'in eski sevgilisi Justin Bieber'ın yeni eşi ve oğlunun annesi Hailey Bieber oldu! Justin Bieber'la bir süre birlikte çalışan yapımcı Benny Blanco ile evliliğe adımı atan Gomez'e de bu beğeniye de X kullanıcılarından mizah dolu tepkiler gecikmedi.

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Birbirlerine sırılsıklam aşık olduklarını sayısız kez dile getiren Selena Gomez ve Benny Blanco'nun birlikteliği sene boyunca goygoy severlere malzeme çıkartmıştı.

Birbirlerine sırılsıklam aşık olduklarını sayısız kez dile getiren Selena Gomez ve Benny Blanco'nun birlikteliği sene boyunca goygoy severlere malzeme çıkartmıştı.

Bir süredir işlerin ciddiye bindiği hatta düğün hazırlıklarını başlattığı söylenen çift o iddiaları doldurarak geçtiğimiz gün evleneceklerini duyurdu. Benny Blanco'nun evlilik teklifini kabul eden Gomez yüzüğüyle mutlu haberi sevenlerine vermişti.

Bir süredir işlerin ciddiye bindiği hatta düğün hazırlıklarını başlattığı söylenen çift o iddiaları doldurarak geçtiğimiz gün evleneceklerini duyurdu. Benny Blanco'nun evlilik teklifini kabul eden Gomez yüzüğüyle mutlu haberi sevenlerine vermişti.

Detaylardan bahsetmiştik:

O paylaşımı ise Selena Gomez'in eski sevgilisi Justin Bieber'ın biricik eşi ve oğlunun annesi Hailey Bieber beğendi!

O paylaşımı ise Selena Gomez'in eski sevgilisi Justin Bieber'ın biricik eşi ve oğlunun annesi Hailey Bieber beğendi!

Biliyorsunuz Bieber çifti denince akıllara yıllardır gelen Gomez'in sevgilisi Blanco'nun bir zamanlar Justin Bieber'la yakın olmasından tutun da çiftin bebek sahibi olmasından sonra evlenme kararı almasına kadar Selena Gomez birçok kez adından bahsettirmişti.

Biliyorsunuz Bieber çifti denince akıllara yıllardır gelen Gomez'in sevgilisi Blanco'nun bir zamanlar Justin Bieber'la yakın olmasından tutun da çiftin bebek sahibi olmasından sonra evlenme kararı almasına kadar Selena Gomez birçok kez adından bahsettirmişti.

Aralarında sürekli soğuk rüzgarlar sezilen, birbirlerine laf sokmadan edemeyen, Hailey Bieber ve Selena Gomez'in arasındaki bu gerginlik belli ki evlilik haberleriyle son buldu!

Aralarında sürekli soğuk rüzgarlar sezilen, birbirlerine laf sokmadan edemeyen, Hailey Bieber ve Selena Gomez'in arasındaki bu gerginlik belli ki evlilik haberleriyle son buldu!
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Hailey Bieber'ın bu beğenisinin üzerine neler dendi neler... Gelin birlikte bakalım 👇

Hailey Bieber'ın bu beğenisinin üzerine neler dendi neler... Gelin birlikte bakalım 👇
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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