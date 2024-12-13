Saçlarını Kestirip Mental Sağlığını Rafa Kaldıran Merve Boluğur, Muazzez Ersoy'un Şarkısıyla Dans Etti
Saçlarını Kestirip Mental Sağlığını Rafa Kaldıran Merve Boluğur, Muazzez Ersoy'un Şarkısıyla Dans Etti
Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan, aşk meşk işlerinden elini ayağını çeken Merve Boluğur paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediliyor. Gündeme zaman zaman yaptığı açıklamalarla düşen Boluğur sık sık dillere de düşüyor. İmaj değişikleri olsun, arşivden çıkarttığı fotoğrafları olsun, imza kırmızı ruju olsun hafızalara kazınan isim geçtiğimiz günlerde saçlarını kısacık kestirmişti. Kısa saçları yüzünden sevenleri tarafından eleştirilen Boluğur şimdi de arabasında Muazzez Ersoy'un 'Kader Diyemezsin' şarkısıyla dans etti.
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İddialı pozlar ve olay olan paylaşımlar denince akıllara ilk gelen isimlerden biri olan Merve Boluğur gündemden eksik olmuyor bildiğiniz gibi.
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Uzun süredir ekranlardan uzak olan ismi paylaşımlarıyla ve bir türlü yetişemediğimiz imaj değişiklikleriyle sık sık anar olduk. Kendisi son olarak kısacık kestirdiği saçlarıyla karşımıza çıkmıştı.
Altına imza attığı sözleriyle, ikonik video ve fotoğraf paylaşımlarıyla sosyal medya kullanıcılarının kendilerinden ortak bir şeyler bulduğu Merve Boluğur yeni bir paylaşımla adından bahsettirdi.
Uzun süredir mentali toparlayamayan isim arabasında Muazzez Ersoy'un 'Kader Diyemezsin" şarkısıyla dans etttiği anları paylaştı.
Kameraya pozlar veren isim o paylaşımın altına "Bu şarkıyla dans edecek noktaya geldik:))" notunu düştü.
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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