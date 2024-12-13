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Dünyada Somon Balığı Krizi Çıktı! Türkiye’ye de İhraç Edilen Balıklarda Bit ve Enfeksiyon Bulundu

Dünyada Somon Balığı Krizi Çıktı! Türkiye’ye de İhraç Edilen Balıklarda Bit ve Enfeksiyon Bulundu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.12.2024 - 00:32

Norveç'in çiftliklerinde yetiştirilen ve Türkiye dahil birçok ülkeye ihraç edilen Somon balıkları, balık biti ve enfeksiyon hastalıklarına maruz kaldı. Bu durum, 100 milyon balığın hayatını kaybetmesine neden oldu. Tüketicileri koruma kuruluşları, bu balıkları tüketen ülkeleri durum hakkında bilgilendirerek uyardı. Somon bitinin (Lacshlaeuse), balığın derisi ve kanıyla beslendiği, balıklar arasında enfeksiyona neden olduğu açıklandı.

Sözcü’den Ali Gülen’in haberi…

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Dünyada mutfakların ve restoranların vazgeçilmezi olan Norveç somonu krizi yaşanıyor.

Dünyada mutfakların ve restoranların vazgeçilmezi olan Norveç somonu krizi yaşanıyor.

Foodwatch adlı tüketicileri koruma kuruluşu, Norveç’teki balık çiftliklerinde skandal sağlık koşullarında üretim yapıldığı ve hızla artan korkunç sayıdaki ölümleri raporladı.

Foodwatch adlı tüketicileri koruma kuruluşu, Norveç’teki balık çiftliklerinde skandal sağlık koşullarında üretim yapıldığı ve hızla artan korkunç sayıdaki ölümleri raporladı.

Raporları gören Almanya, İsviçre ve diğer ülkelerdeki kuruluşlar ayağa kalktı ve Norveç’ten somon alınmaması yönünde kampanyalar başladı.

Raporları gören Almanya, İsviçre ve diğer ülkelerdeki kuruluşlar ayağa kalktı ve Norveç’ten somon alınmaması yönünde kampanyalar başladı.

Foodwatch, Çarşamba günü yayınladığı raporunda en çok somonun tüketildiği Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinin, "yetersiz denetim ve çeşitli raporlara güvendiği" için bu sorunun ortak sorumluluğundan söz ederken, 2023 yılında 100 milyon somon balığının çiftliklerde büyüyemeden öldüğüne değindi.

Foodwatch, Çarşamba günü yayınladığı raporunda en çok somonun tüketildiği Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinin, "yetersiz denetim ve çeşitli raporlara güvendiği" için bu sorunun ortak sorumluluğundan söz ederken, 2023 yılında 100 milyon somon balığının çiftliklerde büyüyemeden öldüğüne değindi.

Sözcü’den Ali Gülen’in haberine göre; “Tembel Balık" adlı raporda, denizlerde yoğun olarak bulunan çiftliklerdeki somon ölümlerinin en büyük nedeninin, somon biti istilası, bulaşıcı hastalıklar ve yaralanmalar olduğu açıklandı. Somon bitinin (Lacshlaeuse), balığın derisi ve kanıyla beslendiği, balıklar arasında enfeksiyona neden olduğu açıklandı.

Sözcü’den Ali Gülen’in haberine göre; “Tembel Balık" adlı raporda, denizlerde yoğun olarak bulunan çiftliklerdeki somon ölümlerinin en büyük nedeninin, somon biti istilası, bulaşıcı hastalıklar ve yaralanmalar olduğu açıklandı. Somon bitinin (Lacshlaeuse), balığın derisi ve kanıyla beslendiği, balıklar arasında enfeksiyona neden olduğu açıklandı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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Su ürünlerine bayılıyorum, bugün de balık yedim simdi bu haberin çıkması beni bir tık üzdü