Dünyada Somon Balığı Krizi Çıktı! Türkiye’ye de İhraç Edilen Balıklarda Bit ve Enfeksiyon Bulundu

Norveç'in çiftliklerinde yetiştirilen ve Türkiye dahil birçok ülkeye ihraç edilen Somon balıkları, balık biti ve enfeksiyon hastalıklarına maruz kaldı. Bu durum, 100 milyon balığın hayatını kaybetmesine neden oldu. Tüketicileri koruma kuruluşları, bu balıkları tüketen ülkeleri durum hakkında bilgilendirerek uyardı. Somon bitinin (Lacshlaeuse), balığın derisi ve kanıyla beslendiği, balıklar arasında enfeksiyona neden olduğu açıklandı.

Sözcü’den Ali Gülen’in haberi…