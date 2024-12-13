Seren Serengil’den İlginç İddia: “Cübbeli Ahmet Hocanın Koruması Beni Öldürmeye Çalıştı”
Seren Serengil’den İlginç İddia: “Cübbeli Ahmet Hocanın Koruması Beni Öldürmeye Çalıştı”
Sunucu ve şarkıcı Seren Serengil, geçtiğimiz yıllarda hayvanları öldürdüğü iddiasıyla hakkında şikayetçi olduğu Cübbeli Ahmet Hoca hakkında yeni bir iddiada daha bulundu. Sosyal medya hesabından video paylaşan Seren Serengil, Cübbeli’nin korumasının kendisinin üzerine araba sürerek onu öldürmeye çalıştığını iddia etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sunucu ve şarkıcı şarkıcı Seren Serengil, geçtiğimiz yıllarda oturduğu sitede öldürülen hayvanların Cübbeli Ahmet Hoca tarafından zehirlenerek öldürüldüğünü iddia ederek şikayetçi olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Verdiği vaazlerde her zaman “Bahçede, ahırda, yaylada bunlar tamam ama evin içinde köpek besleyen eve melekler girmez” diyen Cübbeli Ahmet hakkında yapılan bu soruşturma sonunda olayın gerçek olmadığı ortaya çıkmıştı.
Seren Serengil şimdi yeni bir video daha paylaştı.
Serengil, paylaştığı videoda Cübbeli Ahmet’in korumasının kendisinin üzerine arabayı sürerek öldürmeye çalıştığını iddia etti.
İşte Seren Serengil’in iddialarının yer aldığı video: 1
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte Seren Serengil’in iddialarının yer aldığı video: 2
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın