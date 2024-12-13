Taksiciyi Bıçaklı Saldırı ile Gasp Etmeye Çalıştı, Yakalandı, Serbest Kaldı, Yeniden Gözaltına Alındı
Taksiciyi Bıçaklı Saldırı ile Gasp Etmeye Çalıştı, Yakalandı, Serbest Kaldı, Yeniden Gözaltına Alındı
Manisa’da Emirhan Ü. (18), taksisine bindiği Hakan Paktan’a (49) bıçakla saldırıp, gasbetmek istedi. Bir süre Emirhan Ü. ile boğuşan Paktan emniyet kemerini çözerek taksiden inerken, şüpheli ise kaçtı.
O anlar araç kamerasına yansırken, olay sonrası yakalanan Emirhan Ü. ise çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Ancak sosyal medyada oluşan tepkilerden sonra 18 yaşındaki saldırgan yeniden gözaltına alındı.
İşte detaylar...
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Olay, 28 Kasım'da saat 23.59’da meydana geldi. Şehzadeler ilçesindeki taksi durağına gelen Emirhan Ü., Yunusemre ilçesindeki Akgedik Mahallesi'ne gitmek üzere Hakan Paktan'ın şoförlüğünü yaptığı taksiye bindi.
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Adrese geldiklerinde taksici Paktan, Emirhan Ü.'ye ücreti söyledi. Ücreti kartla ödeyeceğini söyleyen Emirhan Ü., pos cihazını istedi. Taksici, pos cihazına ücreti yazdığı sırada Emirhan Ü., belindeki bıçağı çıkarıp, şoförün göğüs kısmına doğru hamle yaptı.
Ani bir refleksle bıçağın keskin kısmını eliyle tutan taksi Paktan, bir süre araç içinde Emirhan Ü. ile boğuştu. Taksici Paktan, boğuşma sırasında emniyet kemerini çözüp, araçtan indi. Emirhan Ü. ise olay yerinden kaçtı.
Yaşanan o anlar ise takside bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. İşte o anlar…
Olay sonrası jandarma ekiplerince yakalanan Emirhan Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Hakan Paktan’ın ise yaşanan olayın ardından mesleği bıraktığı öğrenildi. 18 yaşındaki saldırgan sosyal medyada oluşan tepkilerden sonra bir kez daha gözaltına alındı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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