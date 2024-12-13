Meclis’te Gergin Anlar! Murat Kurum CHP’li Vekilin Ergene Nehri’nden Getirdiği Suyu Fırlattı

TBMM’de dün (12 Aralık Perşembe) gerçekleşen bütçe görüşmelerinde tansiyon yükseldi.
Kirliliğiyle adeta yardım çığlıkları atan Ergene Nehri’nden getirdiği bir şişe suyla kürsüye çıkan CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un İzmir Körfezi’nden getirdiği suyla yaptığı konuşmayı hatırlattı.
“Ben de size Ergene’den su getirdim” diyen Aygun, kürsüden inerek getirdiği kirli suyu Bakan Kurum'un önüne koydu. Öfkelenen Kurum, şişeyi eliyle fırlattı. O anlar Meclis TV yayınına yansırken TBMM'de gerginliğin artması üzerine görüşmelere ara verildi.
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TBMM’de 2025 yılı bütçe görüşmelerinde gergin anlar kameralara yansıdı. 12 Aralık Perşembe günü gerçekleşen görüşmelerde CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Ergene Nehri'nden getirdiği bir şişe kirli suyla kürsüye çıktı.
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Konuşmasının ardından kürsüden inen CHP'li Aygun, elindeki kirli su dolu şişeyi Bakan Kurum'un önüne koydu. Bu harekete öfkelenen Kurum, eliyle şişeyi fırlattı. Meclis'te tansiyon yükseldi; görüşmelere ara verildi.
O anlar Meclis TV'ye böyle yansıdı👇🏻
Bakan Kurum, bir sunum yaparak İzmir Körfezi'nin durumunu eleştirmişti.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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siz habercilik yapmayın bence fırlattı yazınca bende kürsüden salladı falan sandım haberleri balon gibi şişik bir başlık atıp sıfır içerik değeri haber yapma... Devamını Gör
ulan başka ülkede olsa hapis yatacak şahıslar burada hangi makamlarda yazık şu koskoca meclise yazık aw
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