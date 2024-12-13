Meclis’te Gergin Anlar! Murat Kurum CHP’li Vekilin Ergene Nehri’nden Getirdiği Suyu Fırlattı

TBMM’de dün (12 Aralık Perşembe) gerçekleşen bütçe görüşmelerinde tansiyon yükseldi.

Kirliliğiyle adeta yardım çığlıkları atan Ergene Nehri’nden getirdiği bir şişe suyla kürsüye çıkan CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un İzmir Körfezi’nden getirdiği suyla yaptığı konuşmayı hatırlattı.

“Ben de size Ergene’den su getirdim” diyen Aygun, kürsüden inerek getirdiği kirli suyu Bakan Kurum'un önüne koydu. Öfkelenen Kurum, şişeyi eliyle fırlattı. O anlar Meclis TV yayınına yansırken TBMM'de gerginliğin artması üzerine görüşmelere ara verildi.