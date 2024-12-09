Beklenen Kanun Teklifi Meclis’e Sunuldu: 13 Yaş Altındaki Çocuklara Sosyal Medya Yasaklanıyor

“Günümüz dijital çağında, sosyal medya platformları çocukların zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimini olumsuz etkileyebilecek içeriklere kolayca erişim imkânı sunmaktadır. Çocuklarımızın ekran başında kontrolsüz zaman geçirmesi, yalnızca fiziksel ve ruhsal sağlıklarını değil, aynı zamanda aile yapımızı ve kültürel değerlerimizi de tehdit etmektedir. 13 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımına izin verilmesi, gelişim çağındaki bireylerin hem zararlı içeriklere hem de çevrim içi istismara açık hale gelmesine neden olmaktadır. 16 yaşına kadar ebeveyn onayı olmadan sosyal medya platformlarına erişim sağlanması ise çocukların dijital tehditlere karşı savunmasız kalmalarına yol açmaktadır.

Birçok ülke, çocukların dijital güvenliğini sağlamak adına sosyal medya kullanımı için yaş sınırlamaları ve ebeveyn onayı mekanizmaları getirmiştir. Türkiye’nin de çocukları dijital tehditlerden koruyacak, Türk aile yapısını ve çocuklarımızın geleceğini koruma sorumluluğu çerçevesinde yasal düzenlemeleri hayata geçirmesi gerekmektedir. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’na eklenecek maddelerle sosyal medya kullanımına yaş sınırı getirilmesi ve ebeveyn onayının zorunlu hale getirilmesi amaçlanmaktadır.”