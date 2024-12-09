Beklenen Kanun Teklifi Meclis’e Sunuldu: 13 Yaş Altındaki Çocuklara Sosyal Medya Yasaklanıyor
Beklenen Kanun Teklifi Meclis’e Sunuldu: 13 Yaş Altındaki Çocuklara Sosyal Medya Yasaklanıyor
Bazı ülkelerde uygulanan belli bir yaşın altındaki çocuklara sosyal medya yasağı Türkiye’de de bir süredir gündemdeydi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir süredir bu konu hakkında çalışmalar yapıldığını da açıklamıştı. Şimdi ise Kanun Teklifi Meclis’e sunuldu.
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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, TBMM Başkanlığı'na sunduğu kanun teklifinde, 13 yaşından küçük çocukların sosyal medya kullanımının yasaklanmasını talep etti.
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Akburak, 13-16 yaş arası çocukların da aile onayı ile sosyal medya kullanabilmesini istedi.
Akburak, kanun teklifinin gerekçesinde şunları ifade etti:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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