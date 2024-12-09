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Beklenen Kanun Teklifi Meclis’e Sunuldu: 13 Yaş Altındaki Çocuklara Sosyal Medya Yasaklanıyor

Beklenen Kanun Teklifi Meclis’e Sunuldu: 13 Yaş Altındaki Çocuklara Sosyal Medya Yasaklanıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.12.2024 - 18:07

Bazı ülkelerde uygulanan belli bir yaşın altındaki çocuklara sosyal medya yasağı Türkiye’de de bir süredir gündemdeydi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir süredir bu konu hakkında çalışmalar yapıldığını da açıklamıştı. Şimdi ise Kanun Teklifi Meclis’e sunuldu. 

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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, TBMM Başkanlığı'na sunduğu kanun teklifinde, 13 yaşından küçük çocukların sosyal medya kullanımının yasaklanmasını talep etti.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, TBMM Başkanlığı'na sunduğu kanun teklifinde, 13 yaşından küçük çocukların sosyal medya kullanımının yasaklanmasını talep etti.

Akburak, 13-16 yaş arası çocukların da aile onayı ile sosyal medya kullanabilmesini istedi.

Akburak, 13-16 yaş arası çocukların da aile onayı ile sosyal medya kullanabilmesini istedi.

Akburak, kanun teklifinin gerekçesinde şunları ifade etti:

Akburak, kanun teklifinin gerekçesinde şunları ifade etti:

“Günümüz dijital çağında, sosyal medya platformları çocukların zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimini olumsuz etkileyebilecek içeriklere kolayca erişim imkânı sunmaktadır. Çocuklarımızın ekran başında kontrolsüz zaman geçirmesi, yalnızca fiziksel ve ruhsal sağlıklarını değil, aynı zamanda aile yapımızı ve kültürel değerlerimizi de tehdit etmektedir. 13 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımına izin verilmesi, gelişim çağındaki bireylerin hem zararlı içeriklere hem de çevrim içi istismara açık hale gelmesine neden olmaktadır. 16 yaşına kadar ebeveyn onayı olmadan sosyal medya platformlarına erişim sağlanması ise çocukların dijital tehditlere karşı savunmasız kalmalarına yol açmaktadır.

Birçok ülke, çocukların dijital güvenliğini sağlamak adına sosyal medya kullanımı için yaş sınırlamaları ve ebeveyn onayı mekanizmaları getirmiştir. Türkiye’nin de çocukları dijital tehditlerden koruyacak, Türk aile yapısını ve çocuklarımızın geleceğini koruma sorumluluğu çerçevesinde yasal düzenlemeleri hayata geçirmesi gerekmektedir. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’na eklenecek maddelerle sosyal medya kullanımına yaş sınırı getirilmesi ve ebeveyn onayının zorunlu hale getirilmesi amaçlanmaktadır.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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