Meclis’e Yeni Kanun Teklifi Verildi: Memurlara 3 Yıllık İzin Hakkı Geliyor
Meclis’e Yeni Kanun Teklifi Verildi: Memurlara 3 Yıllık İzin Hakkı Geliyor
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan Devlet Memurları Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde yeni bir detay ortaya çıktı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in açıkladığı detaya göre; eşi uluslararası kuruluşlarda görev yapan veya kamu kurumlarınca yurt dışında görevlendirilen memurlara 3 yıla kadar aylıksız izin hakkı verilecek.
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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Devlet Memurları Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.
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AK Parti Grup Başkanı Güler, Meclis'te düzenlediği basın AK Parti Grup Başkanı Güler, kanun teklifinin 26 maddeden oluştuğunu belirterek, teklifle Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Teşkilatında personel istihdamına dair mevcut uygulamada yer alan hususların kanun düzeyine taşınmasını hedeflediklerini söyledi.
Güler, eşi uluslararası kuruluşlarda görev yapan veya kamu kurumlarınca yurt dışında görevlendirilen memurlara 3 yıla kadar aylıksız izin kullanabilmelerine imkan verileceğinin altını çizerek şu sözleri sıraladı:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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