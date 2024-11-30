onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Meclis’e Yeni Kanun Teklifi Verildi: Memurlara 3 Yıllık İzin Hakkı Geliyor

Meclis’e Yeni Kanun Teklifi Verildi: Memurlara 3 Yıllık İzin Hakkı Geliyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.11.2024 - 19:53

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan Devlet Memurları Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde yeni bir detay ortaya çıktı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in açıkladığı detaya göre; eşi uluslararası kuruluşlarda görev yapan veya kamu kurumlarınca yurt dışında görevlendirilen memurlara 3 yıla kadar aylıksız izin hakkı verilecek. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Devlet Memurları Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Devlet Memurları Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

AK Parti Grup Başkanı Güler, Meclis'te düzenlediği basın AK Parti Grup Başkanı Güler, kanun teklifinin 26 maddeden oluştuğunu belirterek, teklifle Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Teşkilatında personel istihdamına dair mevcut uygulamada yer alan hususların kanun düzeyine taşınmasını hedeflediklerini söyledi.

AK Parti Grup Başkanı Güler, Meclis'te düzenlediği basın AK Parti Grup Başkanı Güler, kanun teklifinin 26 maddeden oluştuğunu belirterek, teklifle Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Teşkilatında personel istihdamına dair mevcut uygulamada yer alan hususların kanun düzeyine taşınmasını hedeflediklerini söyledi.

Güler, eşi uluslararası kuruluşlarda görev yapan veya kamu kurumlarınca yurt dışında görevlendirilen memurlara 3 yıla kadar aylıksız izin kullanabilmelerine imkan verileceğinin altını çizerek şu sözleri sıraladı:

Güler, eşi uluslararası kuruluşlarda görev yapan veya kamu kurumlarınca yurt dışında görevlendirilen memurlara 3 yıla kadar aylıksız izin kullanabilmelerine imkan verileceğinin altını çizerek şu sözleri sıraladı:

'Teklifte, devlet memurlarının cumhurbaşkanınca belirlenecek yurt dışındaki kurumlarda görevlendirilmeleri halinde aylıksız izinli sayılabilmesi, eşi uluslararası kuruluşlarda görev yapan veya kamu kurumlarınca yurt dışında görevlendirilen memurlara 3 yıla kadar aylıksız izin kullanabilmeleri için bir imkan getiriyoruz. Sözleşmeli personel pozisyonlarından memur kadrolarına atananların sözleşmeli olarak geçirdikleri sürelerin disiplin cezası almadan geçirilen ve dolayısıyla ilave kademe hakkı sağlayan sürelerin hesabında dikkate alınmasını öneriyoruz. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığında görev yapan bazı memurların diğer kamu kurumlarındaki emsallerinin faydalandığı ek göstergelerden faydalanabilmesi ile aynı başkanlıkta kariyer meslek personeli istihdam edilebilmesi yönünde düzenlemelere de kanun teklifimizde yer veriyoruz'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın