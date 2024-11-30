Meclis’e Yeni Kanun Teklifi Verildi: Memurlara 3 Yıllık İzin Hakkı Geliyor

'Teklifte, devlet memurlarının cumhurbaşkanınca belirlenecek yurt dışındaki kurumlarda görevlendirilmeleri halinde aylıksız izinli sayılabilmesi, eşi uluslararası kuruluşlarda görev yapan veya kamu kurumlarınca yurt dışında görevlendirilen memurlara 3 yıla kadar aylıksız izin kullanabilmeleri için bir imkan getiriyoruz. Sözleşmeli personel pozisyonlarından memur kadrolarına atananların sözleşmeli olarak geçirdikleri sürelerin disiplin cezası almadan geçirilen ve dolayısıyla ilave kademe hakkı sağlayan sürelerin hesabında dikkate alınmasını öneriyoruz. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığında görev yapan bazı memurların diğer kamu kurumlarındaki emsallerinin faydalandığı ek göstergelerden faydalanabilmesi ile aynı başkanlıkta kariyer meslek personeli istihdam edilebilmesi yönünde düzenlemelere de kanun teklifimizde yer veriyoruz'