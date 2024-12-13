Doja Cat'in Yaşlılığından Aşka Gelen Westwick'e 13 Aralık'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Doja Cat'in Yaşlılığından Aşka Gelen Westwick'e 13 Aralık'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Ed Westwick
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Chiara Ferrigni
Katy Perry
Demi Moore
Georgina Rodriguez
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Ashley Benson
Doja Cat
Kylie Jenner
Miley Cyrus
Hailey Bieber
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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