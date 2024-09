Neden İlişkilerin Uzun Sürmüyor?

Senin için monotonluk, bir ilişkinin en büyük düşmanı. Heyecan arayışın ve sürekli yenilik ihtiyacın, ilişkilerini sabote edebilir. İlk başlarda her şey mükemmel giderken, zamanla ilişkinin sıradanlaştığını ve heyecanını kaybettiğini hissediyorsun. Bu da seni yeni maceralar peşinde koşmaya itiyor ve ilişkiyi bitiriyorsunİlişkilerde heyecan önemli, ancak her an macera dolu olmasını beklemek gerçekçi değil. Bazen durağan dönemler de olabilir, bu anlarda sabırlı olmayı öğrenmelisin. İlişkine biraz daha derinlemesine bakarak, küçük sürprizlerle heyecanı canlı tutabilir, uzun vadeli mutluluğu yakalayabilirsin.