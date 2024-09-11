Neden İlişkilerin Uzun Sürmüyor?
Neden İlişkilerin Uzun Sürmüyor?
İlişkilerin neden uzun süre devam etmediğini hiç merak ettin mi? Belki fark etmediğin davranışların, belki de dış etkenler ilişkilerinin devamını etkiliyor olabilir. Bu test ile ilişkilerinin neden uzun sürmediğini öğrenmeye hazır mısın?
Hadi başlayalım!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Şimdi de yaşını seç!
3. Bir ilişkide en önemli bulduğun şey nedir?
4. Partnerinle tartışmalar genelde neden çıkar?
5. İlişkide olduğunda kendini nasıl hissedersin?
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6. Partnerinden beklediğin ilgi ne düzeyde?
7. Bir ilişkinin sağlıklı olduğunu nasıl anlarsın?
8. Birine güvenmen ne kadar zaman alır?
9. Partnerinle ortak zaman geçirmeyi nasıl bulursun?
10. İlişkilerde kıskançlık senin için ne kadar önemli?
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Güven sorunları ve iletişimsizlik!
Farklı beklentiler!
Özgürlük ihtiyacı!
İstikrarsızlık ve macera arayışı!
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