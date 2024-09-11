Neden İlişkilerin Uzun Sürmüyor?

İlişkilerinin uzun sürmemesinin en büyük nedeni, özgürlüğüne olan düşkünlüğün olabilir. Bir ilişkide kendini kısıtlanmış hissetmekten korkuyorsun ve bu da zamanla seni ilişkiden uzaklaştırıyor. Partnerinle birlikte vakit geçirmek yerine daha çok kendi başına olmayı tercih ediyorsun. Bu da karşı tarafta ilgisizlik ve uzaklık hissi yaratıyor. İlişkide özgür hissetmek önemli, ancak bu özgürlüğü partnerinle paylaştığın anlarda da bulabilirsin. Belki de karşılıklı olarak birbirinize biraz daha alan tanımak, ilişkinin sağlıklı bir şekilde devam etmesini sağlar. İlişkiler fedakarlık gerektirir, ama bu fedakarlık karşılıklı anlayışla yapılırsa çok daha kolay olur.