Güney Kore’de Sevgililer Günü Neden İki Kere Kutlanır?

Dünyadaki birçok yer gibi Güney Kore'de Sevgililer Günü, en romantik günlerden biri. 'Biri' diyoruz çünkü Güney Kore kültüründe 14 Şubat, bilinenin aksine biraz farklı kutlanıyor. Peki onlar için 14 Şubat'ın diğer kutlama şekillerinden farkı ne?