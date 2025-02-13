Güney Kore’de Sevgililer Günü Neden İki Kere Kutlanır?
Güney Kore’de Sevgililer Günü Neden İki Kere Kutlanır?
Dünyadaki birçok yer gibi Güney Kore'de Sevgililer Günü, en romantik günlerden biri. 'Biri' diyoruz çünkü Güney Kore kültüründe 14 Şubat, bilinenin aksine biraz farklı kutlanıyor. Peki onlar için 14 Şubat'ın diğer kutlama şekillerinden farkı ne?
Önce hepimizin bildiği 14 Şubat'a yakından bakalım.
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Güney Kore'de de 14 Şubat kutlanıyor ancak belirli farkları var. 👇
Kadınlar genellikle çikolata ve şekerleme gibi tatlılar, aynı zamanda el yapımı hediyeler hazırlayıp veriyorlar.
"Erkekler bu jestlere karşılık vermiyor mu?" diye soracak olursanız sebebi şöyle: 👇
Peki neden 14 Mart? Bir diğer adıyla "Beyaz Gün"
Yani eğer Güney Kore'de kadınsanız ve birinden hoşlanıyorsanız, ona duygularınızı sözlerle ifade etmek yerine çikolata verebilirsiniz.
Bu jestlere karşılık vermek için ise 14 Mart'ı beklemeniz gerekecek.
Sevgililer Günü dışında bir de "100. Gün" kutlamaları oluyor.
Güney Kore’de Sevgililer Günü dediğin iki kere kutlanır; 14 Şubat’ta sevgi başlar, 14 Mart’ta karşılık bulur.
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