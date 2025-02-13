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Güney Kore’de Sevgililer Günü Neden İki Kere Kutlanır?

Güney Kore’de Sevgililer Günü Neden İki Kere Kutlanır?

Hyundai Türkiye
Hyundai Türkiye - Onedio Üyesi
13.02.2025 - 17:22

Dünyadaki birçok yer gibi Güney Kore'de Sevgililer Günü, en romantik günlerden biri. 'Biri' diyoruz çünkü Güney Kore kültüründe 14 Şubat, bilinenin aksine biraz farklı kutlanıyor. Peki onlar için 14 Şubat'ın diğer kutlama şekillerinden farkı ne?

Önce hepimizin bildiği 14 Şubat'a yakından bakalım.

Önce hepimizin bildiği 14 Şubat'a yakından bakalım.

Sevgililer Günü, kökeni Roma İmparatorluğu’na dayanan ve Aziz Valentin’in aşkı savunma mücadelesiyle şekillenen bir gün. Dünya genelinde 14 Şubat’ta kutlanırken Güney Kore, bu geleneği kendi kültürel dinamikleriyle harmanlayarak benzersiz bir forma büründürmüş.

Güney Kore'de de 14 Şubat kutlanıyor ancak belirli farkları var. 👇

Güney Kore'de de 14 Şubat kutlanıyor ancak belirli farkları var. 👇

Güney Kore'de genellikle kadınlar, erkeklere hediyeler hazırlar ve onlara olan sevgilerini bu hediyeler ile gösterirler. Erkeklere çikolata, el yapımı tatlılar veya romantik hediyeler verir. Ancak buradaki incelik, hediyenin türüne göre farklı mesajlar barındırıyor olmasıdır.

Kadınlar genellikle çikolata ve şekerleme gibi tatlılar, aynı zamanda el yapımı hediyeler hazırlayıp veriyorlar.

Kadınlar genellikle çikolata ve şekerleme gibi tatlılar, aynı zamanda el yapımı hediyeler hazırlayıp veriyorlar.

Bunun nedenlerinden biri ise kadının sevgisini ve ilgisini cesurca ifade etme isteklerinden kaynaklanıyor.

"Erkekler bu jestlere karşılık vermiyor mu?" diye soracak olursanız sebebi şöyle: 👇

"Erkekler bu jestlere karşılık vermiyor mu?" diye soracak olursanız sebebi şöyle: 👇

Kadınlar, 14 Şubat'ta hoşlandığı ya da hayatında olan kişiye genellikle çikolata ve el yapımı hediyeler verebiliyor. Ancak bir kadın, hoşlandığı erkeğin hislerini bu hediyeleri verirken göremez. Çünkü 14 Şubat'tan sonra erkekler, 14 Mart'ta kadınlara hislerini ve duygularını ifade ediyorlar.

Peki neden 14 Mart? Bir diğer adıyla "Beyaz Gün"

Peki neden 14 Mart? Bir diğer adıyla "Beyaz Gün"

Erkekler 14 Mart'ta hediye aldığı kadına karşı duygularını ifade etmeyi tercih ediyorlar. Bu jestlere 14 Mart'ta karşılık veriyorlar. Hatta kültürlerinde, kadın ne almış olursa olsun, erkeğin bu hediyelerin birkaç katı değerinde hediye vermesi gerekiyor!

Yani eğer Güney Kore'de kadınsanız ve birinden hoşlanıyorsanız, ona duygularınızı sözlerle ifade etmek yerine çikolata verebilirsiniz.

Yani eğer Güney Kore'de kadınsanız ve birinden hoşlanıyorsanız, ona duygularınızı sözlerle ifade etmek yerine çikolata verebilirsiniz.

Eğer erkekseniz, bir kadından çikolata alıyorsanız onun sizden hoşlandığınızı anlamanız gerekecek!

Bu jestlere karşılık vermek için ise 14 Mart'ı beklemeniz gerekecek.

Bu jestlere karşılık vermek için ise 14 Mart'ı beklemeniz gerekecek.

Yani aranızdaki romantik duyguların adı konulması için 14 Mart'ı beklemeniz gerekiyor. O zamana kadar kafalar biraz karışıyor elbette...

Sevgililer Günü dışında bir de "100. Gün" kutlamaları oluyor.

Sevgililer Günü dışında bir de "100. Gün" kutlamaları oluyor.

Çiftler 100. günlerine çok önem veriyorlar. Genellikle beraber satın aldıkları takıları takas edip harfli pastalar yaptırarak bugünü kutluyorlar. Yani yalnızca 14 Şubat'ta değil, diğer günlerde de sevgilerini göstermek istiyorlar.

Güney Kore’de Sevgililer Günü dediğin iki kere kutlanır; 14 Şubat’ta sevgi başlar, 14 Mart’ta karşılık bulur.

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