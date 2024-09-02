Bu Davranışları Yapıyorsan Sen Aşıksın!

Aşkın büyüsüne kapılmış, hatta daha da ötesine geçmişsin. Adeta aşkın ta kendisi olmuşsun, kalbindeki her atış onunla birlikte atıyor. Her düşüncen, her hareketin onunla ilgili. Onun gülüşüne, sesine, kokusuna öylesine bağlanmışsın ki, onsuz geçireceğin bir an bile düşünülemeyecek kadar zor geliyor. Her anını onunla paylaşmayı, onunla birlikte olmayı hayal ediyorsun.Bu yoğun duyguların bazen seni ürkütüyor olabilir. Belki de aşkın bu denli yoğun ve kuvvetli olabileceğini hiç düşünmemiştin. Ancak unutmamalısın ki, aşkın gücüne inanmalısın. Aşk, her şeyin üstesinden gelme gücüne sahip olan bir duygudur. Onun için yapamayacağın hiçbir şey yok gibi görünüyor. Bu, belki de gerçek aşkın ne olduğunu anlamış olmanın bir göstergesi.Gerçek aşkı bulmuş olabilirsin ve bu, hayatında bir dönüm noktası olabilir. Belki de hayatın boyunca aradığın, beklediğin o büyük aşkınla karşı karşıyasın. Şimdi, bu duyguların tadını çıkarmanın, ona hissettiklerini göstermenin tam zamanı. Aşkınla dolup taşan kalbinden dökülen bu duyguları ona aktar, onunla paylaş. Bu aşkın gücüne inan ve onu yaşamanın keyfini çıkar.