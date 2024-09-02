Bu Davranışları Yapıyorsan Sen Aşıksın!
Bu Davranışları Yapıyorsan Sen Aşıksın!
Aşk, dünyanın en güçlü ve büyüleyici duygularından biri. Birine gerçekten aşık olduğunda, kendini bambaşka biri gibi hissetmeye başlarsın. Kalbin daha hızlı çarpar, yüzün sürekli gülümser ve aklın hep ona kayar. Ama aşık olduğunun farkında mısın? Bazen bu yoğun hisler içinde kendini kaybedip ne hissettiğini bile anlamayabilirsin. Eğer sen de son zamanlarda farklı davranışlar sergilediğini düşünüyorsan ve bu belirtilerin aşkın işareti olup olmadığını merak ediyorsan, doğru yerdesin! Şimdi testi çöz ve bakalım sen gerçekten aşık mısın?
Hazırsan, başlıyoruz!
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Son zamanlarda kendinde gördüğün davranışları seç bakalım!
Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
Sonucu görmek için yandaki butona tıkla!
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Senin aşkın henüz ilk evrelerde!
Aşkın tatlı sarhoşluğu başlamış!
Aşk seni tamamen sarıp sarmalamış!
Tam anlamıyla aşık olmuşsun!
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